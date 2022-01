VIDEO: Así arriesgan su vida y la de otros para evitar pago en caseta en Edomex

Para no pagar la cuota en la caseta de Las Américas, los conductores ponen en peligro su vida y la de los trabajadores que se encuentran en las inmediaciones de esa infraestructura localizada en Ecatepec.

En dos videos grabados por las cámaras de la concesionaria se aprecia cómo el chofer de un vehículo particular compacto color blanco arrolló a uno de los empleados de la empresa cuando cruzaba por uno de los carriles.

En las imágenes se observa que uno de los choferes de una camioneta paga la cuota a la cajera y después se levanta la pluma para que pueda pasar, pero cuando avanza aparece otro auto atrás, el conductor acelera para librar la pluma y en ese momento se atraviesa un empleado, quien pretende caminar de un carril a otro y es embestido por la unidad, luego el responsable huyó del lugar.

En otro video se ve al chofer de un auto que se detiene y mueve la pluma de la caseta para que pueda cruzar sin pagar, en ese momento pasa un tráiler a toda velocidad a un costado del carril, para su fortuna lo puede eludir para que no lo atropelle, pero su auto es arrastrado por el tractocamión.