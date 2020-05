VIDEO: Así se dice quédate en casa en varios idiomas en el mundo

En los últimos meses, la pandemia del coronavirus ha generado un gran cambio en todo el mundo. restricciones como el dejar de saludar de mano, el cierre de fronteras y el de negocios no esenciales, además, permanecer en cuarentena. Este último ha generado una tendencia mundial: la frase "quédate en casa", estrategia para prevenir una mayor propagación de contagios.

Para esta expresión, no importa en qué país te encuentres, la edad que tengas o el idiomas que hables, el mensaje es el mismo, permanecer en casa y evitar una mayor propagación del Covid-19.

Jessica Nabongo, una bloguera que en los últimos años se la vive viajando alrededor del mundo, tuvo muy en cuenta esto y creó la forma para que este mensaje llegara a todos los rincones del planeta.

Quién es Jessica Nabongo

Jessica Nabongo es de aquellas mujeres que no tienen ningún problema en viajar en solitario. Es bloguera, nacida en Estados Unidos y de padres inmigrantes nacidos en Uganda. Al cumplir 35 años concretó su sueño: viajar por todo el mundo y compartirlo por medio de su blog e Instagram. En octubre del año pasado se convirtió en la primera mujer negra en visitar todos los países del planeta, es decir, conoció los 193 países miembros de la ONU. Además del Vaticano y Palestina, ambos estados observadores.

Para crear conciencia entre la gente de todo el mundo, Nabongo contactó a amistades que surgieron durante sus viajes para realizar un video aconsejando a no salir de sus hogares.

En este video de más de cinco minutos aparecen a cuadro ciudadanos de 84 países, cada uno lanzando la misma frase: "Quédate en casa" en 75 idiomas.

Así es como se dice "quédate en casa" alrededor del planeta...

Entre los idiomas que se pueden escuchar está el italiano, kamba, farsi, griego, malayo, portugués, francés, inglés y muchos más. Como dato curioso, según la aplicación de aprendizaje de idiomas Babbel, los cinco idiomas más hablados en el mundo son el mandarín, el español, el inglés, el hindi y el árabe.

Cada país también tiene su propia manera de mandar un mensaje a sus habitantes para hacer conciencia, seguir las condiciones sanitarias correspondientes y evitar una mayor propagación de coronavirus. Esto mediante caricaturas, videos o campañas publicitarias.

Por poner un ejemplo, en México tenemos a la ya conocida Susana Distancia, mientras que en Vietnam hicieron una canción llamada "Lávate las manos"; por su parte, Bolivia tiene una campaña llamada "1000 palabras", y Argentina recurrió al futbol para mandar un mensaje y crear conciencia en la población.