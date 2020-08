VIDEO: Ayudar a los pobres no es comunismo: AMLO

Al asegurar que tiene la conciencia tranquila el presidente Andrés Manuel López Obrador difundió la tarde de este martes el segundo spot de su Segundo Informe de Gobierno, en el que acusó que sectores conservadores lo señalan de llevar a México a un régimen comunista, pero recordó que el Papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, sino que es el centro del Evangelio, "es para decirles, tengan para que aprendan".

En un video difundido a través de redes sociales, bajo el título de "Humanismo sí, egoísmo no. Solo siendo buenos podemos ser felices", López Obrador manifestó que tiene la dicha de estar ayudando a la gente más humilde y más necesitada. "Tenemos nuestra conciencia tranquila y la dicha enorme de estar ayudando a la gente humilde, a los más necesitados, a los desposeídos. Los conservadores sostienen que estamos llevando al país al comunismo. El Papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, es el centro del Evangelio. Es para decirles 'tengan para que aprendan'", señaló el Presidente en la grabación realizada en el Jardín de la Emperatriz, en Palacio Nacional.

En su primer video divulgado la mañana de este mismo martes, el presidente López Obrador reconoció que la pandemia por Covid-19 ha traído dolor y tristeza, pero también afectó la economía nacional, y aseguró que ya está levantando, porque su gobierno aplica un nuevo modelo. "Ya no es como antes que se rescataba a los banqueros, a los grandes empresarios, ahora se está rescatando al pueblo. Por el bien de todos, primero los pobres", refirió. Se prevé que el próximo martes 1 de septiembre el titular del Ejecutivo ofrezca un informe en Palacio Nacional sobre el estado que guarda la administración pública federal, a dos años de asumir la Presidencia de México. A diferencia del año pasado, por la pandemia, no se prevé que asistan los gobernadores o invitados especiales, solo algunos integrantes de su gabinete con las medidas de sana distancia.

