VIDEO: “¡Bájate!”, exige chofer de autobús a sujeto que se habría negado a usar cubrebocas

Un usuario de transporte público en Nayarit golpeó al chofer del autobús por haberle pedido que usara cubrebocas.

En un video que ya circula por redes sociales muestra cómo un pasajero se levanta a golpear el chofer quien minutos antes le había pedido el uso de cubrebocas dentro de la unidad.

Los demás pasajeros salen corriendo al ver la agresión del hombre, sin embargo el conductor respondió los golpes y el usuario prefirió regresar a su lugar.

Después de sentarse el hombre alegó que no tenía dónde dormir y que el chofer le había pegado, a lo que el conductor respondió, “porque tú me pegaste; señores, ¿sí o no que él me pegó?”, a lo que algunos respondieron que sí.

Manchado el morro… el coronavirus no es un juego… pic.twitter.com/9pfWm1a0ma — Ángel Salinas (@SalinasAngel) July 23, 2020

Según el chofer de la unidad, el sujeto que lo agredió parecía estar drogado y por ello quiso evitar más problemas, además le advirtió al hombre que llamaría a la policía.

De acuerdo con medios locales, este hecho ocurrió en una de las unidades de transporte público en el estado de Nayarit. El pasajero abordó el autobús a la altura de Avenida Insurgentes y la central camionera de Tepic.