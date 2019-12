VIDEO: Campesinos golpean a activistas LGBT en Bellas Artes

Manifestantes de la Unión de Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) que protestaron este martes en el Palacio de Bellas Artes agredieron física y verbalmente a un grupo de activistas LGBT que llegaron al recinto a defender la exhibición de la obra "La revolución", de Fabián Cháirez.

Afuera del vestíbulo de Bellas Artes, uno de los activistas fue golpeado por los campesinos y le provocaron sangrado nasal. Los manifestantes de UNTA y CIOAC, que a lo largo de este día han demandado retirar -e incluso han amenazado con quemar- la obra de Cháirez, que forma parte de la muestra "Emiliano. Zapata después de Zapata", e hicieron comentarios homófobos como "¡Que se vayan esos maricones! ¡A ver si trabajan en el campo! ¡Quieren que los acepten y no han trabajado el campo!" y luego dijeron: "Las vamos a dar una 'putiza'".

En medio de la agresión, incluso uno de los manifestantes agredió físicamente al reportero de EL UNIVERSAL, Antonio Díaz.

La dirección del Palacio de Bellas Artes informó que se pospone la conferencia "Concibiendo la exposición 'Emiliano. Zapata después de Zapata'" que estaba programada a las 17 horas de este martes, con el curador Luis Adrián Vargas.

Campesinos se retiran

Manifestantes de la Unión de Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) se retiraron luego de la gresca que causaron al interior del Palacio de Bellas Artes, y de que golpearon a activistas LGBT que se oponían a los intentos de los primeros por censurar una obra de arte.

Desde la mañana de este martes, manifestantes de UNTA y del CIOAC tomaron las instalaciones de Bellas Artes y demandaron retirar la obra de Fabián Cháirez, una pintura donde aparece el líder revolucionario desnudo, con tacones y sombrero rosa. Los manifestantes incluso amenazaron con quemar la obra. Los campesinos agredieron a activistas LGBT, incluso uno de estos activistas fue golpeado y le provocaron sangrado nasal.

El líder Álvaro López Ríos aseguró que no son homófobos e insistieron en que la obra "La Revolución", de Fabián Cháirez atenta contra la figura de Emiliano Zapata. Aunque los manifestantes se retiraron, López Ríos indicó que todos los días regresarán a manifestarse y lo harán por la tarde con el fin de interrumpir funciones, exposiciones y presencia del público en el recinto.

"Es una pintura que ofende y agrede. Vamos a venir diario a protestar y a cerrar este Palacio que fue hecho para la aristocracia y no para el pueblo. Todos los mexicanos deben de indignarse con este tipo dizque de obras", indicó López Ríos.

Tras aventar una botella agua a uno de los jóvenes que se manifestó por la protesta homófoba, López Ríos indicó que le aventó el agua porque lo merecía, y que ellos no incitaron a la violencia. En el Palacio de Bellas Artes se encontraban alrededor de ocho integrantes de la comunidad LGBTI; fueron golpeados cerca de cinco de ellos, así como tres periodistas.

La policía no intervino sino que se mantuvo en el corredor Ángela Peralta. Bellas Artes informó que se pospone la conferencia "Concibiendo la exposición 'Emiliano. Zapata después de Zapata'" que estaba programada a las 17 horas, con el curador Luis Adrián Vargas.