VIDEO: Captan a elementos de la GN extorsionando en Sonora; "Nos das una feria y dejamos de molestar", dicen

Supuestos integrantes de la Guardia Nacional fueron captados mientras extorsionaban a un presunto vendedor de drogas en Ciudad Obregón, Sonora.

De acuerdo con los videos grabados por una cámara de seguridad y distribuidos en redes sociales, los presuntos integrantes de la corporación de seguridad amenazaron con golpear a un sujeto identificado como "Cholo", si no les daba dinero.

A la par, le señalaron que si les entregaba dinero, lo dejarían operar en la ciudad.

"Si nos das una feria te dejamos de molestar; ¡Qué onda! Una feria, wey, y te dejamos de molestar y te dejamos chambear", dice uno de los supuestos elementos de seguridad.

Tras la negativa del sujeto, uno de los elementos avienta un ladrillo contra la cámara de seguridad del domicilio.

Momentos después, el supuesto vendedor les entrega una cantidad de dinero que parece no cumplió los expectativas de los sujetos.

"Échele más, déjate de mamadas. Estas rodeado. Tenemos el pinche marro. Te dejas de mamadas o te botamos la pinche puerta a vergazos", le dice otro elemento.

Incluso amenazan al sujeto con aventarle gas pimienta o una granada.

"Abre la puta puerta. Ahorita te voy a sacar con gas pimienta", se escucha en la grabación.

Posteriormente le exigen "unos teléfonos interesantes" o más dinero, para dejarlo de molestar.

"Sácate unos pinches teléfonos interesantes por ahí, por abajo. Empieza a negociar porque si no te voy a sacar a la verga".

Dentro de la "negociación", los elementos de seguridad le piden "once bolas más", ya que son varios los que están ahí.

"¿Cuanto queremos ahorita? Unas once bolas más. Ya tengo unas granadas aquí, eh. No me hagas gastar una de esas granadas porque me las vas a pagar caras. Estas granadas con las que te voy a sacar de ahí, vale una feria y yo no voy a gastarla", dice otro elemento.

Las amenazas continúan. "De todas maneras vas a salir. Estamos acá por las buenas o por las malas. No te vamos a pegar. Ya sabes por lo que venimos, no más. Avienta todo lo que tengas y todo bien. Ahí e vamos a dejar y todo bien".

Incluso le dicen que si les da dinero, ellos lo dejarán operar.

"Ni tú sabes quién soy ni yo sé quién eres. Así que de una vez o por las malas", exclaman.

De acuerdo con los reportes, las grabaciones corresponderían a los días 30 de abril, y y 3 de mayo.

Luego de la difusión de los videos, la Guardia Nacional expresó su rechazo y señaló que los presuntos responsables serán sancionados.

"Con absoluta indignación observamos hoy un video que circula en redes en el que se aprecia a elementos de esta institución en Sonora, realizar conductas alejadas totalmente de las leyes, principios y valores de la Guardia Nacional", señaló la corporación en Twitter.

Agregó que "los presuntos responsables serán puestos a disposición de las autoridades competentes para que se les aplique todo el peso de la ley".

A la par lamentó que estos hechos trastoquen "la confianza que la población nos ha depositado".

Aunque reiteró que no descansarán hasta "erradicar ese tipo de conductas, que mucho daño hacen a nuestra naciente institución".

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección ciudadana (SSPC) expresó su rechazo a las conductas de los elementos de la Guardia Nacional, y dijo que estos comportamientos "no representan a la institución y serán investigados hasta sus últimas consecuencias".

Por lo que, añadió, los elementos serán llevado ante la autoridades competente para que les aplique la sanción administrativa y penal correspondiente.