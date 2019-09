VIDEO: Captan accidente en La Feria; "las personas iban pegando sus cabezas con el juego", dicen testigos

Este sábado se registró un accidente en la atracción "Quimera", juego mecánico de la Feria de Chapultepec, donde dos personas murieron por un presunto descarrilamiento.

A esta atracción, cuyo recorrido es de un kilómetro y que involucra tres vueltas en loop, de acuerdo con el portal de este parque de diversiones, únicamente pueden acceder personas mayores a 1.40 metros de estatura.

Usuarios en redes sociales compartieron un video en el que se aprecia el momento en el que ocurre el incidente en el juego. En el material audiovisual se observa al conjunto de carros circular por las vías de la "Quimera" mientras se escuchan los gritos de los visitantes.

Los carros suben y bajan por la estructura en varias ocasiones, hasta que al dar la vuelta en un espacio cercano a un enrejado, el último carro vuelca.

"Las personas iban pegando sus cabezas con el juego"

Este sábado se registró un incidente en uno de los juegos mecánicos de la Feria de Chapultepec, hecho en el que murieron al menos tres personas.

Una testigo del hecho, quien no reveló su nombre, señaló a EL UNIVERSAL que todo ocurrió cuando dos de las llantas "de enfrente" de uno de los carros de dicho juego "salieron volando", causando que éste se descarrilara.

"En el momento en que se volteó las personas estaban bocabajo y las primeras cuatro personas fueron pegando sus cabezas con el juego. Una salió volando y después pararon el juego.

"Pero hay una persona allá adentro, está tirada, es una chava y la taparon apenas de la cabeza y no están haciendo nada", sostuvo la joven a este medio.

La mujer también señaló que sacaron a personas que estaban al interior del recinto.

"Ese juego ya estaba mal, yo soy una de las vendedoras y no quisieron hacernos caso a nosotros los vendedores", sostuvo.

A pregunta expresa, la mujer sostuvo que tienen registro de que "ya tiene más de dos o tres años que ese juego ya se mueve", dijo.

"La verdad la autoridad es muy mala con los reporteros porque no dejan que la gente se entere de lo que está pasando, y la verdad están tapando cosas, que es un delito que lo están tapando, pero la verdad no quieren hacer nada y nos sacan con la fuerza de que nosotros no tenemos qué estar ahí", finalizó.