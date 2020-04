VIDEO: Confianza y verdad piden Gutiérrez Müller y López-Gatell

La historiadora Beatriz Gutiérrez Müller pidió a los padres de familia brindar confianza, estar tranquilos y contentos para abordar la contingencia sanitaria por Covid-19 con los niños.

Es necesario informar con la verdad a los niños, que conozcan las razones del aislamiento y que sepan que la epidemia es una situación pasajera, recomendó.

En un video que se publicó en Twitter, Gutiérrez Müller recomendó a los padres de familia permanecer tranquilos y seguir las indicaciones de la Secretaría de Salud en medio de esta contingencia sanitaria; y reconoció que muchos la han contactado para preguntarle qué hacer en estos momentos en que los niños y adolescentes pasan más tiempo en casa y no pueden convivir con otros niños de su edad, como lo hacían antes en la escuela.

"Brindarles confianza. Esa es una clave importantísima de lo que se está viviendo. Si nosotros estamos inquietos, si nos ven nerviosos y preocupados, ellos también lo estarán. Es el espejo que ven en sus padres", dijo.

Y agregó: "Estar contentos tranquilos eso ayudará mucho y esperar a que pronto salgamos de esta qué depende de nosotros también estar pronto bien, si seguimos las indicaciones que nos dan las autoridades, entre todos vamos a lograr salir de ésta también sanos y salvos".

En el video, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez recomendó hablar con los niños con la verdad sobre lo que está ocurriendo, decirles que la situación regresará a la normalidad, y sobre todo, escuchar sus preocupaciones y miedos, así como la perspectiva que tienen sobre lo que está pasando con la pandemia de coronavirus.

El funcionario destacó que es muy importante no atemorizar a los menores y comprender que ellos tienen su propia sabiduría y sensibilidad para detectar situaciones de peligro, pero también para reconocer la realidad dentro de ello.

"Es importante que los padres y madres no los atemoricen, qué les digan completamente la verdad, que sepan lo que están viviendo puesto que es una experiencia que será única en sus vidas. Vamos a regresar a la normalidad. Los niños pueden aprender de la experiencia crecer mucho emocional e intelectualmente y estar muy cercanos de ellos", dijo.

Se pidió que cuando se aborde el tema en casa, se haga "con naturalidad" y desde la perspectiva que implica no salir de casa, pero ayudarlos a que vivan la experiencia sin miedo.

"Es importante que sepan la razón por la que se hace esta situación especial, muchas semanas en casa, pero que estén siempre acompañados. Dejar que hablen, que permeen sus emociones, que expresen sus sentimientos sus temores y también escuchar los con mucha atención y respeto para poder aprender de lo que ellos están viviendo", dijo López Gatell.

Es necesario informar con la verdad a niñas y niños, que sepan la razón del llamado #QuédateEnCasa y que la epidemia de #COVID19 es una situación pasajera. Lo más importante es escucharlos, que expresen sus emociones. En https://t.co/Cs38LLzdyq tenemos un espacio dedicado a ellos pic.twitter.com/OiTSA5xvSB — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) April 13, 2020