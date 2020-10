VIDEO: Consejero electoral sufre intento de extorsión durante sesión virtual

El consejero electoral de Yucatán, Ucc-Kib Espadas fue víctima de un intento de extorsión. Este miércoles, mientras se desarrollaba la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, se escuchó al consejero pedir que no se le hiciera nada a su hermana.

"Déjame pensar, no le hagas nada a mi hermana", se escuchó en medio de la sesión del Consejo General, ello en tanto la consejera Adriana Favela fijaba una postura. La sesión se realizaba con un formato mixto, es decir, con algunos miembros en las instalaciones del INE y otros conectados vía remota, como el caso de Ucc-Kib. "¿Qué es eso? Algo le pasa a Uuc-Kib", expresó sorprendida la consejera Favela.

El consejero dijo a EL UNIVERSAL que fue objeto de un intento de extorsión. Se le quiso extorsionar utilizando a su hermana, que en ese momento no podía localizarse. Relató que logró localizar a su hermana quien está bien en todos los sentidos y no tenía conocimiento del intento de extorsión. El consejero dio aviso a la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán.