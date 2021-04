VIDEO: Cuando AMLO sí le daba entrevistas a Loret en Televisa

Durante "La Mañanera" de hoy, el Presidente Andrés Manuel López Obrador y funcionarios de su gabinete mostraron en la tribuna el supuesto montaje que se realizó durante la transmisión en vivo en el noticiario de Televisa, que entonces conducía Carlos Loret de Mola, de la detención de Florence Cassez e Israel Vallarta.

En la tribuna de Palacio Nacional, López Obrador acusó que durante el periodo neoliberal se presentaban estos casos de montaje porque existía, aseguró, una asociación estrecha y "hasta delictuosa" entre el poder político y los medios de comunicación.

Y en específico, el mandatario señaló al columnista de EL UNIVERSAL, Carlos Loret de Mola, con quien ha intercambiado dimes y diretes desde que llegó a la Presidencia.

Loret de Mola, por su parte, asegura que las acusaciones en su contra no son por el caso Cassez, sino por haber exhibido a Pío López Obrador, hermano del Presidente; a Felipa Obrador, prima de Andrés Manuel López Obrador; al productor Epigmenio Ibarra; a Manuel Bartlett, director de la CFE; y a Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, entre otros.

--Loret y AMLO, cuando sí se podían ver

Sin embargo, aunque la relación del Presidente y el periodista ha llegado a un punto álgido, no siempre fue así. Si bien había diferencias, hubo un tiempo en el que AMLO, desde la oposición, le daba entrevistas a Loret.

En el 2008, por ejemplo, López Obrador acudió al set de Primero Noticias, en Televisa, en donde Loret lo presentó como "excandidato presidencial". Aunque el tabasqueño le reclamó a Loret por los videoescándalos de René Bejarano que Brozo presentó en esa televisora, agradeció la invitación del conductor.

En ese momento, dos años después de la elección del 2006 en la que Felipe Calderón resultó ganador, López Obrador le cuestionó a Loret "no haber visto ni una sola irregularidad" después de esos comicios, a lo que el periodista le respondió a AMLO que él no aceptó, por lo menos dos invitaciones, al menos de este programa, para venir: en noviembre del 2006 y en julio de 2007".

Tras ello, AMLO le respondió que en Televisa "no hay pluralidad se la han pasado durante este tiempo, que bueno que se da esta entrevista, porque yo mandé una carta a Emilio Azcárraga, aquí se han dedicado, en un programa que pasa los miércoles, (Tercer Grado), en donde todo el tiempo hablan de nosotros y yo quiero mi derecho de réplica".

--Los reproches de AMLO a Televisa

Pasaron los años y a pesar de la renuencia y las diferencias, AMLO volvió al set de Loret en 2016, ya como dirigente de Morena. En aquella segunda entrevista, López Obrador habló de la "amnistía" para los personajes de lo que llama "la mafia del poder", es decir, un acuerdo para decir "basta de corrupción".

En aquel momento, el tono fue un poco más relajado. López Obrador habló de su salud y sus aspiraciones presidenciales, pues se encontraba de cara al 2018.