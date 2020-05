VIDEO: Dan de alta a profesor que superó el Covid-19 en Michoacán

Luego de convalecer por varios días en un hospital de Lázaro Cárdenas, un profesor contagiado de coronavirus fue dado de alta entre ovaciones.

En un video compartido por el magisterio de la Costa michoacana, se captó el momento en el que el docente abandona el centro de salud.

En los pasillos del hospital, Guillermo se persigna y da gracias al personal del hospital.

Su caminar a paso lento, es interrumpido por los eufóricos aplausos. Se detiene y suelta:

"No sé por qué dice la gente que no existe esto (Covid-19) y que ustedes no nos atienden, si son unas personas maravillosas".

"Les agradezco toda la ética que tienen hacia nosotros, la bondad, los ánimos que nos dieron y no sé... hay muchas palabras que decir, pero el gusto y la alegría que siento me hace que se me quieran salir las de San Pedro (lágrimas)", expresó.

Y agrega: "ahí (dentro del hospital) dejo algunos compañeros que necesitan de ustedes. Gracias. Que Dios los bendiga y sigan con ese profesionalismo.

La base regional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, expresó su alegría por el la recuperación del profesor.

"El día de hoy, el magisterio de la Costa, se llena de alegría. Fue dado de alta nuestro compañero Guillermo G. R. El agradecimiento y admiración a todo el personal médico de la clínica del ISSSTE Ricardo Flores Magón", indicó.

La CNTE, dijo en su mensaje que ese agradecimiento va dirigido a todo el equipo médico:

"Especialistas, enfermeras, personal de limpieza, sabemos del gran esfuerzo que están haciendo, la atención ha sido la mejor, a todos ustedes gracias por su profesionalismo", publicó el magisterio.

En su texto, los profesores de la Costa exigieron a los tres niveles de gobierno que se provean los insumos necesarios, medicinas y especialistas para atender a pacientes de coronavirus.

Cabe señalar que Lázaro Cárdenas es el municipio -de los 113- , con mayor número de personas contagiadas y fallecidas por Covid-19 en Michoacán. Concentra, el 44 por ciento de casos positivos de coronavirus confirmados en la entidad, que significan 218 del total (518).

Las 25 muertes de pacientes con Covid-19 en ese municipio, representan el 41 por ciento de las 61 defunciones confirmadas en todo el estado.

De los 31 nuevos casos confirmados en las últimas 24 horas en el estado, 13 fueron en Lázaro Cárdenas.

Entre martes y miércoles, fueron 39 casos los confirmados en ese municipio michoacano.

Esos pasos agigantados a los que han crecido los casos conformados de coronavirus, obligó a que las autoridades estatales a reforzar las medidas y vigilancia en esta zona costera.

El gobernador Silvano Aureoles Conejo ordenó vigilancia epidemiológica permanente para frenar la cadena de contagio.

Dijo que ante una epidemia que amenaza la salud de la población, "vale más la implementación de medidas drásticas que lamentar la pérdida de vidas humanas".

"Vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance; vamos a darle para adelante a las medidas de contención y seremos más drásticos. Más vale ahorita ser más severos, que tener después más personas muertas", expresó.

Aureoles Conejo encabezó la tarde de ayer jueves la sesión del Comité Jurisdiccional en Salud, donde se dijo preocupado por la velocidad que ha tomado el contagio de personas en esta localidad.

"Tenemos que ser más incisivos en el acatamiento de las medidas de prevención porque, de lo contrario, llegaremos a un punto en el que se colapse el sistema de salud con todo lo que eso representa", señaló.

El mandatario reconoció que hay todavía un alto grado de incredulidad entre la población, "pero necesitamos que nos ayuden y hacer todos la parte que nos toca".