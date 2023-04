Video de bullying indigna a Chiapas; caso llega a la Fiscalía del estado

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., abril 24 (EL UNIVERSAL).- Un alumno de la escuela secundaria Bicentenario de la Independencia Nacional, en el municipio de Reforma, Chiapas, fue agredido violentamente por otro compañero ante la complacencia y el asombro de los demás estudiantes.El video se hizo viral.

La Fiscalía General del Estado, derivado de esos hechos, abrió un registro de atención por el delito de lesiones y los que resulten.

El nuevo caso de bullying que ocurrió el pasado jueves 20 de abril en avenida Adolfo López Mateo de la colonia centro de Reforma, en el norte de Chiapas, desató la indignación y el coraje.

El video muestra cuando la víctima es agredida a patadas por otro menor que lo empuja contra el enrejado metálico de un inmueble y empieza a golpearlo.

El agresor, que es más alto y corpulento, lanza hasta tres patadas en el rostro y la cabeza del agredido que no opone resistencia ni logra cubrirse para defenderse del ataque.

Las patadas sobre el rostro y el cuello son certeras, como si el agresor practicara alguna técnica de combate o artemarcialista.

El adolescente queda de espalda al muro y empieza a recibir la golpiza hasta que se le ve a punto de desplomarse.

Al final de la escena se observa que el agresor se repliega y un estudiante más que aparece en primer plano trata de acercarse al golpeado.

En la videograbación de 10 segundos se escuchan exclamaciones de asombro y gritos de otros jóvenes que no aparecen en las imágenes.

"Ahhhh, Eh, lo maltrataron, verg.. Ya vas a ver", logra escucharse en la confusión de voces, mientras algunos graban la agresión.

En redes sociales, el nuevo caso de bullying desató la indignación y la impotencia de los usuarios.

"Se me enciende la sangre de tanta violencia. Un grito a los padres para que formen a sus hijos en el marco de principios y valores", escribió una usuaria.

Otra más destacó que "ese tipo de agresores adolescentes sean juzgados como adultos, puesto que así se comportan. Se sienten hombres para hacer desmanes, que sean hombres también para enfrentar la justicia".

"Las artes marciales no son para agredir... Ahí se ve la educación de la casa. Que castiguen a ese chamaco, que lo juzguen como cualquier adulto puesto que así agredió al chamaco", anotó una usuaria más.

La Fiscalía General inició el registro de atención 0334-074-0816-2023 por el delito de lesiones y los que resulten.

La autoridad ministerial consignó que los hechos fueron cometidos en avenida Adolfo López Mateo, de la colonia centro en Reforma, el pasado jueves.

La denuncia la interpuso Félix "N", padre del menor agredido de identidad resguardada.