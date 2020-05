VIDEO: Diputada de Morena muestra credencial para evadir restricción en Edomex

La Diputada federal por Morena, Juana Carrillo Luna, fue evidenciada en un video cuando intentaba evadir el Hoy No circula en el Estado de México. En redes sociales la bautizaron como #LadyCharola.

En una videograbación compartida en redes sociales se observa a la mujer mostrar una identificación que aparentemente la acredita como miembro de la LXIV Legislatura.

Sin embargo, la agente de Tránsito le reclama por la forma en que la Diputada responde. "¿Por qué me habla así?, ¿porque es Diputada?, ¿por eso me falta al respeto?, ¿por eso me grita?", le dice.

A lo que la conductora responde: "pues porque todos los días es lo mismo, todos los días. Ustedes no respetan al ciudadano. ¿Qué no se dan cuenta de lo que están ocasionando?".

La mujer afirmó que ella sí tenía autorización para circular: "yo sí circulo, vea mi cajuela".

Las imágenes, que la propia agente grabó con su teléfono celular, fueron compartidas en Twitter por diversos usuarios. En poco tiempo, el material se hizo tendencia y bautizaron a la ex perredista como #LadyChaola.

Un usuario señaló: "Diputada Juana Carrillo Luna de Morena ´charolea´ para evadir Hoy No Circula".