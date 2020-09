VIDEO: Duarte y Collado robaron millones de Chihuahua para Salinas, hay testigos: Fiscal

Ahora que el nombre de Carlos Salinas de Gortari apareció en el juicio oral que se le sigue al abogado Juan Collado Mocelo, acusado de peculado, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua estaría en la mira del expresidente que gobernó México de 1988 a 1994.

De acuerdo con el Fiscal estatal, César Augusto Peniche Espejel, la dependencia a su cargo busca recabar más pruebas para tener un señalamiento sólido en caso de que el Ministerio Público llame a declarar a Carlos Salinas.

"Con la investigación complementaria que se tiene que dar dentro de la etapa procesal, pretendemos recabar la mayor cantidad de pruebas y es probable que el Ministerio Público tome la determinación de girar un citatorio a esta persona (Carlos Salinas) para que declare en relación a los hechos", dijo en entrevista. "Desde luego, por estrategia judicial hay que reunir más datos de prueba para que efectivamente cuando sea citado se le pueda ya hacer algún señalamiento en particular".

El abogado Collado es acusado de desviar, junto con servidores públicos, 13 millones 780 mil pesos del erario, de enero de 2013 a marzo de 2014 a través de un contrato de servicios profesionales en materia jurídica que nunca se concretaron y cuyo destinatario fue Salinas de Gortari.

"En esta audiencia de juicio oral se da a conocer que existe un compromiso de entregar determinada cantidad de dinero a este abogado (Collado) para lograr algunos contactos o reuniones con el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Es decir, es un pago de compromisos políticos extralegales y desde luego no previstos en el presupuesto del estado de Chihuahua", dijo a SinEmbargo el Fiscal Peniche.

Foto: César Augusto Peniche Espejel

La tarde del jueves, un juez dictó prisión preventiva oficiosa en contra del abogado Juan Collado por el desvío realizado en este contrato simulado.

"El contrato se celebra entre el abogado Collado y el Gobierno del estado para juicios jurídicos y en donde se le pagó casi 14 millones de pesos y que no existe evidencia de que haya prestado los servicios. No hay evidencia de que haya un litigio o algún caso, no hay forma de que se demuestre que efectivamente se le pagó por un servicio", confirmó en entrevista el Consejero Jurídico de Chihuahua, Jorge Espinoza Cortés.

Los testigos de la Fiscalía de Chihuahua fueron los que revelaron que detrás de este desvío estaba el nombre de Carlos Salinas, quien recibiría este monto a cambio de impulsar la candidatura del exgobernador César Duarte Jáquez a la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

"Existe un compromiso de entregar determinada cantidad de dinero a este abogado para lograr algunos contactos o reuniones con el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Es decir, es un pago de compromisos políticos extralegales y desde luego no previstos en el presupuesto del estado de Chihuahua", explicó el Fiscal de Chihuahua.

Juan Collado, preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, se habría beneficiado con 13.7 millones de pesos durante la administración del exgobernador César Duarte y, ahora se sabe, el destinatario de este dinero sería Salinas de Gortari, uno de los expresidentes que podrían ser juzgados a través de la consulta que el Presidente Andrés Manuel López Obrador plantea.

–Cómo se relaciona el expresidenteen el caso de Juan Collado?

–Durante el desarrollo de la formulación de la imputación en la audiencia de juicio oral se dieron a conocer algunos datos que obran en la carpeta de investigación y que desde luego son el sustento para la solicitud de la orden de aprehensión que giró el juez del Distrito Judicial de Morelos del estado de Chihuahua.

En esta solicitud y en esta información que se da en la audiencia, se da a conocer que existe un compromiso de entregar determinada cantidad de dinero a este abogado para lograr algunos contactos o reuniones con el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Es decir, es un pago de compromisos políticos extralegales y desde luego no previstos en el presupuesto del estado de Chihuahua.

Para proteger esa cantidad que se iba a entregar a este personaje (Collado), que actuaba por sí y por cuenta del expresidente Carlos Salinas, se pacta la celebración de un contrato de prestación de servicios profesionales simulado, y digo simulado porque son servicios que no se prestaron, que no tenían un objeto específico y además porque el Gobierno del estado no tiene la necesidad de contratar despachos externos con objetos indefinido porque cuenta con una Consejería Jurídica y órganos como la propia Fiscalía General del estado y otros órganos que asesoran desde el punto de vista legal.

En consecuencia, una vez revisado y verificado que efectivamente se llevaron a cabo estas transferencias, que no hubo ningún entregable ni tampoco una actividad que se haya desarrollado al amparo de esos más de 13 millones de pesos, y ya con el testimonio de personas que señalan cuál era realmente el objeto de ese dinero que se estaba entregando a este abogado (Collado), pues es que entonces se formula la solicitud de la orden de aprehensión y ahora vamos a esperar que se lleve a cabo la audiencia de vinculación en donde el juez tendrá que resolver si efectivamente los datos son suficientes para sujetarlo a proceso y se determinará en relación a la medida cautelar.

–¿Cómo salió el nombre del expresidente Carlos Salinas en esta investigación?

–Los testigos fueron los que refirieron cuál fue la historia de este presunto desvío y es donde lo contextualizan en relación a ese antecedente que tiene que ver con este personaje.

–Decía el Gobernador Javier Corral que este mismo modelo de simulación fue replicado en otras entidades de la República, ¿cuáles son?

–El único dato que podemos dar porque ya se ha hecho público es el de Aguascalientes, donde también hubo ese tipo de pagos a este personaje, pero hay otros estados de la República donde se pudo constatar al momento de hacer la investigación que hubo transferencias a este mismo abogado, y estamos nosotros en términos de la investigación dando información o la vista correspondiente a las fiscalías estatales, especialmente a las anticorrupción para que ellos, en el ámbito de sus atribuciones, procedan a las investigaciones de estos hechos.

–Ahora que apareció el nombre del expresidente Carlos Salinas en la denuncia contra Collado, ¿ustedes como Fiscalía lo citarían a comparecer?

–Ahorita con la investigación complementaria que se tiene que dar dentro de la etapa procesal, pretendemos recabar la mayor cantidad de pruebas y es probable que el Ministerio Público tome la determinación de girar un citatorio a esta persona (Carlos Salinas) para que declare en relación a los hechos.

Desde luego, por estrategia judicial hay que reunir más datos de prueba para que efectivamente cuando sea citado se le pueda ya hacer algún señalamiento en particular. Estaremos muy atentos de la otra semana, como por el día viernes, en la audiencia de vinculación.