VIDEO: El choque de senadores del PAN y Morena por las respuestas de López-Gatell

Senadores del PAN y Morena chocaron durante la reunión que mantuvieron con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pues los panistas buscaron cuestionar al funcionario por segunda vez, cuando el formato de la reunión no lo permitía.

Fue la senadora Alejandra Reynoso (PAN) quien intentó interrumpir a López-Gatell cuando era su turno de responder los cuestionamientos que le hicieron los senadores, pero ella a su vez, fue interrumpida por aplausos que emitieron los senadores de Morena.

La reunión se dio de manera virtual, por lo que la voz de la senadora Reynoso se opacó por el sonido de los aplausos. Después, el coordinador del PAN, Mauricio Kuri, pidió varias veces la palabra para defender a su senadora de "las respuestas del funcionario".

Durante la ronda de cuestionamientos, la senadora Reynoso preguntó a López-Gatell si "se arrepentía de no haber reconocido malas acciones del presidente" y si el gobierno llegó tarde para atender la pandemia del Covid-19.

"¿No le da vergüenza que seamos el país que menos pruebas aplica? ¿Dónde nos deja esta controversial decisión ante el mundo?", cuestionó.

En respuesta a la legisladora, López-Gatell dijo que tenía "poca familiaridad con el Sistema Nacional de Salud y con la salud en general, dado que su campo de experiencia está en las ciencias de la comunicación y las relaciones exteriores".

El funcionario hizo referencia a "la falta de atención" y de "comunicación" que pudo existir en los cuestionamientos que le hizo la senadora, y la acusó de hacerle preguntas que infieren "cuestiones inexistentes como errores del presidente".

"No está usted para saberlo, pero existe, en la fisiología humana, una serie de funciones que les llamamos las funciones mentales superiores, estas incluyen, entre otras, el razonamiento, el pensamiento, la consciencia, las emocionales, el lenguaje y la atención [...] no estoy diciendo que quien carezca de la atención, carezca de las otras funciones".

"¿Por qué lo digo? Porque veo un reto de comunicación -y aquí usted sí es la experta, no yo- cuando nos presentamos a una población con distintas perspectivas y con poco deseo de escuchar, pero siempre estará presente la esperanza de que deseen beneficiarse de información científica que se genera en el país", expresó.

En ese sentido, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, llamó a los senadores a mantener la calma y las formas. "Nadie está de acuerdo en que el desorden y el insulto sea lo que prevalezca en este ejercicio", dijo para concluir la reunión.