VIDEO: "El coronavirus quiere llegar", policías mexicanos enfrentan al covid-19 con mariachi

Con mariachi y baile, los policías del estado de Quintana Roo, en el sureste de México, han decidido enfrentar la pandemia con una canción en la que explican las medidas de distancia y cuidados que se deben tener para evitar contagiarse del coronavirus.



El titular de Seguridad Pública en el estado de Quintana Roo, Alberto Capella, publicó en las últimas horas desde su cuenta de Twitter un video en el que se observa a varios miembros de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo bailando y tocando instrumentos al ritmo de la icónica canción "El Mariachi loco", pero con la letra modificada y adaptada a la situación actual.



Este órgano de seguridad cuenta con su propia orquesta, conformada por una veintena de personas.



"El coronavirus quiere llegar, a la Policía se va a enfrentar, a toda la gente quiero informar que Quintana Roo no se va a dejar y con ese virus vamos a acabar", se escucha en la canción en la que también explican los síntomas de la enfermedad y las medidas que se deben de tomar para evitar contagios como el lavado de manos y la distancia.



Ante el video hubo opiniones de todo tipo, pues algunos consideraron que llevar esta crisis con alegría puede beneficiar mientras otros opinaron que es tiempo de trabajar y no perder el tiempo realizando este tipo de grabaciones.



"¡¡¡#JuntosSaldremosAdelante, a echarle ganas muchach@s!!!" o "Gracias... Por animar la tensión que existe...", son algunos de los comentarios positivos que recibió esta publicación.



En cambio, otros usuarios dijeron que "no es hora de bailar sino de actuar" y alertaron que esta pandemia se suma al grave problema de la inseguridad en el país.



México registra al momento 475 casos confirmados y 6 defunciones por COVID-19.



El país arrancó esta semana la llamada Jornada de Sana Distancia, que durará cuanto menos un mes, y contempla la suspensión de actividad públicas y privadas no esenciales, el distanciamiento social y la suspensión de eventos masivos.



Este jueves comienza además oficialmente un cierre del Gobierno federal en actividades no esenciales, según anunciaron el miércoles las autoridades de salud.



No obstante, no se ha implementado ninguna cuarentena obligatoria a nivel federal, por lo que el seguimiento a todas estas medidas de prevención es dispar entre la ciudadanía y entre los 32 estados que conforman el país.



El país declaró el lunes pasado el principio del escenario 2 de la estrategia contra el coronavirus, la de se pasa de la importación de casos a la transmisión comunitaria de COVID-19.

Iniciando este miércoles con la mejor actitud para hacerle frente a este gran reto que tenemos por enfrente. Buen día a todas y todos. pic.twitter.com/a9subSXImM — Alberto Capella (@kpya) March 25, 2020