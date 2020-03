VIDEO: "Estamos en un aumento acelerado, exponencial en el número de casos", advierte López-Gatell; ya van 848

Los casos de coronavirus en México llegaron este sábado 28 de marzo a los 848, es decir, 131 más que ayer.

En la conferencia de prensa diaria desde Palacio Nacional, funcionarios de la Secretaría de Salud informaron además que suman en México 16 muertos.

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud estuvo este sábado acompañado por el secretario de Salud, Jorge Alcocer y por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard e hizo un llamado a reflexionar sobre la importancia del cumplimiento de las medidas implementadas hasta el momento.

Advirtió que México está cerca de llegar a la fase 3 y que en los últimos días se ha registrado un aumento acelerado y exponencial en el número de casos de coronavirus.

Asimismo, enfatizó que las medidas de distanciamiento social "que necesitan ser aplicadas al mismo tiempo por todos y todas no se están aplicando con el rigor necesario, necesitamos que el sector social, sector privado y público lo hagan ya y de manera enérgica: quédate en casa, si no, lo que va a resultar es que en las próximas semanas vamos a tener demasiados casos para poder atender a todas y todos y eso va a llevar a desafortunados desenlaces, sumamente indeseables, lo que vemos y monitoreamos es que solo hubo una reducción menor al 30%, a pesar de que hay una disposición gubernamental que aplica a todos, a pesar de ellos tovadía vemos demasiada movilidad, los efectos de esta medida no los veremos ahorita, sino en las semanas por venir".

"Todos y todas debemos cuidarnos y a nuestros seres queridos, además de contribuir a reducir esta epidemia, por lo tanto requerimos adoptar todas las medidas incluidas, no solo las relacionadas a nuestra persona o entorno íntimo, es impostergable reducir la velocidad de transmisión de este virus, es nuestra última oportunidad de hacerlo. Y esto requiere que de manera masiva nos restrinjamos y nos quedemos en casa, por eso decimos a todas las personas de esta república: Quédate en casa, es la única manera de reducir este virus", dijo.

Señaló que la medida masiva de distanciamiento social que, es del 23 de marzo ya hasta el 19 de abril, puede estar sujeta a ampliación.

Horas antes, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reconoció la adversidad que representa la emergencia del coronavirus y la "muy fuerte" crisis económica que se avecina, por lo que pidió a la gente permanecer en sus hogares, en un mensaje desde el norteño estado de Sonora.

"Esta crisis, esta pandemia, no la vamos a resolver en los hospitales, la tenemos que resolver en los hogares, con la prevención, lo que aquí recomendaba la gobernadora (Claudia Pavlovich), si no tenemos necesidad de salir vamos a mantenernos en nuestra casa", declaró en la ciudad de San Luis Río Colorado.