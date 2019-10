VIDEO| Exhiben en video a funcionaria de Puebla insultando a empleada

En redes sociales circula un video en el que se muestra a la directora de la Comisión Estatal de la Vivienda en Puebla, Assenet Lavalle Arenas, gritando y descalificando a una de sus colaboradoras.

En las imágenes captadas por uno de los presentes se ve a la funcionaria sentada en su escritorio y agrediendo verbalmente a una mujer por "no seguir sus instrucciones".

"¿Qué parte no entendiste de la instrucción? (...) ¿Quién manda aquí? No me importa si tú decidiste por tus hu... ir aquí y allá, ¡di una puta instrucción!", se escucha decir a Lavalle, quien poco deja hablar a la mujer a la que se dirige.

"¿En qué cabeza cabe ir en contra de lo que yo digo? ¿Sabes cómo se llama eso? Indisciplina, y la gente indisciplinada se me larga, por menos de eso", añade la directora de la Comisión de la Vivienda.

En los casi dos minutos de duración del video, Assenet no cesa de insultar a la empleada e incluso enfatiza que lo que su equipo hace "normalmente está mal (...) se la pasan haciendo burrada y media, pendejada y media, es un equipo muy malo".

A través de redes sociales, usuarios denunciaron los malos tratos de la funcionaria a la que calificaron de "déspota" y "prepotente", e hicieron un llamado a las autoridades del estado y al gobernador Miguel Barbosa para que tomen cartas en el asunto.

Presenta su renuncia

La Secretaría de Bienestar de Puebla informó que Assenet Lavalle Arenas presentó su renuncia como titular de la Comisión Estatal de la Vivienda, con fecha 31 de octubre de 2019.

A través de un comunicado, la dependencia señaló que la secretaria de Bienestar, Lizeth Sánchez García, convocó para mañana a una sesión extraordinaria con la finalidad de aceptar la renuncia de Lavalle Arenas y nombrar a un encargado de despacho, en tanto el gobernador Miguel Barbosa Huerta designa un nuevo titular.