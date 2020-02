VIDEO: Gobernador de Aguascalientes matiza dichos, luego de mandar a "la chingada" a pacientes foráneos

Martín Orozco Sandoval, Gobernador de Aguascalientes, dijo que mandar a "la chingada" a los pacientes foráneos no había sido lo correcto.

"Ante las decisiones tomadas por el Gobierno federal en el sector salud, los gobernadores debemos tomar decisiones responsables para cubrir el servicio a nuestros ciudadanos del estado que representamos. Esta mañana pronuncié una palabra que, sin duda, no fue la más adecuada, pero el objetivo central era respaldar con todo dar un servicio de calidad, prontitud y con una gratuidad progresiva a los aguascalentenses", dijo después de que su mensaje matutino le provocara críticas.

"Como Gobernador y en base a nuestra limitaciones y recursos, me apuesto a atender, en primer lugar, a cada uno de los aguascalentenses sin olvidar la obligación constitucional de atender a cualquier mexicana y mexicano en caso de urgencia", agregó en un video compartido en sus redes sociales.

"Con esto sigo insistiendo que el país requiere de un solo sistema de salud, donde se escuche a los 32 gobernadores para lograr el objetivo del Presidente", añadió.

AQUÍ SUS PALABRAS:

Comparto un mensaje a la sociedad. pic.twitter.com/Weewr6bbmP — Martín Orozco (@MartinOrozcoAgs) February 7, 2020

Temprano, Martín Orozco Sandoval dijo que en su entidad no se atenderá a personas que vengan de otros estados.

"A la chingada", dijo el panista frente a periodistas cuando hablaba de los pacientes foráneos.

"Tiene un gran costo el servicio de salud en dos rubros: uno es la atención de casi el 25 por ciento que son foráneos, de estados que no son de Aguascalientes, a la chingada", señaló.

"Yo no puedo atender a estados porque eso me lleva un costo aproximado de cerca del 25 por ciento", añadió. Su entidad es una de las que no firmaron el convenio de adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).