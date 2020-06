VIDEO: Graban emboscada a elementos de la Marina y GN en Michoacán

Un par de videos han evidenciado algunos momentos de los que vivieron los elementos de la Marina el pasado domingo, cuando fueron emboscados por un grupo armado al servicio del cártel Jalisco.

En las grabaciones se escucha la mezcla de los estruendos de las armas de alto poder con algunos gritos de los oficiales de Fuerzas Armadas.

En una primera grabación se escucha a un marino que pide a sus compañeros replegarse, al verse envueltos por el ataque que, desde diferentes puntos perpetraba el CJNG.

"¡Otra granada, güey!", suelta el oficial, mientras dispara su arma de alto poder.

En un segundo video, una mujer, elemento de la Marina y también comisionada a la GN, se pregunta qué debe hacer al ver a uno de sus compañeros lesionados por las balas criminales.

Ya en el vehículo, la misma oficial que auxilia a su compañero, le pude tranquilidad, al igual que otros marinos.

?? Advertencia de imágenes?? El ataque armado registrado en el municipio de Chinicuila Michoacán, dejó como saldo dos elementos de la Secretaría de Marina (comisionados a GN) muertos y dos más lesionados pic.twitter.com/MlJuIVS8UA — El Universal Estados (@Univ_Estados) June 11, 2020

EL HECHOEl ataque armado registrado en el municipio de Chinicuila Michoacá, dejó como saldo dos elementos de la Secretaría de Marina (comisionados a GN) muertos y dos más lesionados.Los informes indican que el grupo armado, presuntamente al servicio del cártel Jalisco Nueva Generación, emboscó a los oficiales en la comunidad de Ahuijullito.En el lugar, dos de los elementos de fuerzas armadas murieron y dos más quedaron heridos, resultado del ataque.Pobladores y autoridades de esa zona de transición entre la Tierra Caliente y Sierra-Costa, afirmaron que también fueron abatidos y lesionados varios delincuentes.A pesar de que indicaron que entre los muertos estaba Nazario Cázares "El Sello Rojo", presunto jefe de plaza del CJNG, las autoridades no han confirmado eso.Las autoridades de esa región colindante con el estado de Colima, adjudicaron la autoría del ataque a El Sello Rojo, originario de Chinicuila, pero que opera en Colima.El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, confirmó en sus redes sociales el saldo y lamentó el hecho criminal."Quiero expresar mi absoluta condena a la cobarde agresión que causó ayer la muerte de dos valiosos elementos de la @SEMAR_mx, adscritos a la @GN_MEXICO_, y lesionó a dos marinos más en el municipio de Chinicuila, en los límites con Colima", publicó.En su cuenta de Twitter, Aureoles Conejo, destacó que los marinos César David y Néstor Daniel dieron su vida en cumplimiento de su deber, "ayudando a Michoacán a combatir de manera frontal a grupos criminales y proteger a la población"."Su muerte no será en vano; no bajaremos la guardia. Mis sinceras condolencias a sus familiares y amigos, y mi solidaridad también con los dos elementos lesionados", dijo.Expuso que en el gobierno de Michoacán, las fuerzas federales tienen a un aliado en esta lucha que exige, como lo hemos hecho, la suma de esfuerzos de todas y todos.