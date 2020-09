VIDEO: "¡Hijo, mira dónde te vine a ver!", dice mujer a ladrón que intentaban linchar en Hidalgo

Un joven fue amarrado de un poste y estuvo a punto de ser linchado, luego de ser sorprendido robando una tienda, en el municipio de Progreso de Ocampo, en el estado de Hidalgo. Varios videos que circulan en redes sociales muestran el momento en que una turba de personas captura al presunto delincuente y, entre golpes y jalones, lo lleva hasta el jardín del Palacio Municipal, ahí lo amarran contra un poste y le colocan un letrero con la leyenda "Soy ratero". Una videograbación más muestra a la madre del presunto ladrón lamentar la aprehensión y pedirle que entienda. #AntesDeDormir



Una madre llora al ver a su hijo amarrado a un poste, rodeado de una muchedumbre, en plena plaza pública del municipio de #ProgresoDeObregón, #Hidalgo.



La razón es que minutos antes el joven había asaltado una tienda de abarrotes y fue detenido por la gente. pic.twitter.com/TCFwq5j8xq — 24 CDMX (@24_CDMXNoticias) September 25, 2020

"Yo te quiero mucho, hijo. Es más, cuando estaba ahí pensé que no te volvería a ver. Sentí que me moría, hijo, mira en dónde te vine a ver, en qué situación, hijo", le dice la mujer envuelta en llanto. "Entiende por favor, eres lo único que tengo. Eres el único hombre de mi casa, entiende. Si tu padre nos dejó, ¿tú por qué lo haces conmigo?", le recrimina. Al ver a la gente que quería entregarlo a la policía, la mujer protege al sujeto y lo abraza, "yo les voy a responder por los daños que haya hecho", dice. "No, Normita, déjalo que pague su delito, que sienta, Norma. Es tu hijo y duele", le responde un vecino. "Pero si cada que usted lo saque de sus problemas, va a seguir siendo el mismo", secunda otra ciudadana. Así en el pueblo.

Si no llega la policia le hubieran cortado los tenates.

Presunto ladrón, lo sorprendieron al interior de una casa. #ProgresodeObregon pic.twitter.com/w7xS1MHtO1 — A. Trejo. (@Al3xTrejo) September 24, 2020

Finalmente, el sujeto fue entregado a las autoridades, quienes lo trasladaron al Ministerio Público para definir su situación legal.