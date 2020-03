VIDEO| Hombre toca el saxofón entre pintas y golpes de la marcha

Esta semana provocó diversas reacciones, en redes sociales, un video en el que se observa a un hombre tocar el saxofón, mientras que un grupo de encapuchadas tiran protecciones metálicas, las cuales resguardaban algunos edificios en la avenida Juárez.

En la toma, que fue grabada durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer, el adulto mayor hace sonar su instrumento sin detenerse, a pesar de que algunas manifestantes golpean con fuerza las vallas grafiteadas.

Incluso, con el sonido del saxofón al fondo, se aprecia que las mujeres se toman de las manos para derribar por completo las protecciones metálicas. Este video fue grabado por la politóloga Ximena Toledo, quien explicó en entrevista con EL UNIVERSAL que apoya el movimiento feminista; sin embargo, no está de acuerdo en que sean vandalizados los monumentos.

"Hoy me sucedió uno de esos instantes que te cambian la vida para siempre. Era un viejo tocando el saxofón, creo que tocaba Gema. Las encapuchadas empezaron a demoler lo que estaba alrededor del músico con patadas y mazos; tiraron las vallas y brincaron sobre ellas haciendo un sonido estruendoso. Él no dejó de tocar; ellas seguían rompiendo todo, en un baile onírico de destrucción", comparte en redes Toledo.

Además, detalla, el hombre en ningún momento fue agredido por este grupo, aunque decidió dejar de tocar al finalizar esta pieza. Usuarios de redes sociales compararon este hecho con una escena de la película "Titanic", en la que violinistas no dejan de tocar sus instrumentos, a pesar de que las personas entran en pánico porque el barco se hundirá.

No dejó de tocar el saxofón aun entre las pintas y los golpes de la marcha del 8M ??: Ximena Toledo pic.twitter.com/EBZa5db2IA — El Universal (@El_Universal_Mx) March 12, 2020