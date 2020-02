VIDEO: Joven de la CDMX denuncia que su expareja la tiene "amenazada de muerte"

Este miércoles, la joven Yael Andrea decidió "alzar la voz" a través de un video, donde afirma que es víctima de violencia física y psicológica por parte de su expareja, quien la ha amenazado de muerte.

La mujer de 24 años, que reside en la Ciudad de México, confiesa que se quedó callada mucho tiempo "por miedo al qué dirán" y esto provocó que fuera violentada presuntamente por David, su anterior pareja.

La joven detalla que David, de 29 años de edad, tiene antecedentes penales y que ha estado en más de una ocasión en el reclusorio: "es una persona sumamente peligrosa, tiene un fácil acceso a armas, anda armado".

Por ello, Andrea responsabilizó a su expareja en la grabación por si algo le llegara a suceder. "Cualquier cosa que me pase, lo que sea, que desaparezca, que me maten, hago responsable a David porque estoy amenazada de muerte", advirtió.

Además, agregó que en otras ocasiones su antiguo novio ha "tirado balazos" en su casa, ha roto los vidrios del carro se su mamá, ha violentado físicamente a sus amistades y le ha faltado al respeto a su familia. Por si fuera poco, asegura que la semana pasada el joven entró a su hogar para golpearla fuertemente en el pecho y destruir sus cosas.

"Es un machista más y no quiero más violencia en mi vida, espero me puedan ayudar a difundir este video, a que se haga viral", finalizó la mujer en la grabación.

Adicionalmente, en su cuenta de Facebook, Andrea Reyes compartió un dictamen psicológico de 2019, en el que se especifica que fue agredida físicamente por David. También mostró capturas de pantalla de su celular en las que se aprecian más de 30 llamadas perdidas del supuesto agresor.

Por último, difundió un audio en el que se escucha cómo se dirige el hombre hacia Andrea: "Estás idiota, nada más hablas porque tienes boca. Si estoy loco o enfermo a mí me vale ver...".

NECESITO DE SU AYUDA, AYÚDENME A COMPARTIR. ESTOY AMENAZADA DE MUERTE POR MI EX PAREJA. He sido violentada física y psicológicamente. #NiUnaMas #YoSiTeCreo #ViolenciaContraLaMujer #machismodemierda pic.twitter.com/VlPSIp4E5t — AndreaRR (@andreareyesrys) February 12, 2020