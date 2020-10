VIDEO: Margarita Zavala se lanza contra las instituciones por "falta de valentía"

Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, excandidata presidencial, impulsora de México Libre y esposa de Felipe Calderón, acusó a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y a los legisladores del Congreso de la Unión de dejarse avasallar "por cobardía, por negligencia o por conveniencia".

La acusación al INE es porque le dijo no a su partido de nueva creación; al Tribunal lo señaló porque se negó a corregir al INE. La exprimera dama denunció a la Suprema Corte porque autorizó investigar a los expresidentes, entre ellos su esposo y al Congreso, con mayoría de izquierda, porque su agenda se ha empatado con la del Presidente Andrés Manuel López Obrador, también de izquierda.

"Tal como sucedió en la Suprema Corte, tal como ocurre en el Congreso, tal como ocurrió en el INE, tal como está ocurriendo en tantas instituciones de hoy, que ya sea por cobardía, por negligencia o por conveniencia se están dejando avasallar. Nuestro país, nuestro pueblo merece valentía. A México sólo lo vamos a sacar los valientes. Y en México Libre hay más de un cuarto de millón de valientes. Que un solo hombre pueda usar las instituciones del Estado para linchar a sus oponentes y para evitar que compitan en las elecciones es un golpe al corazón de la democracia", agregó.

En un video difundido a través del canal de YouTube de México, Zavala Gómez del Campo aseguró que "el Tribunal Electoral le negó a México Libre el registro que por pleno derecho le correspondía", una decisión que, consideró, "se ha tomado de espaldas a la ley, de espaldas a la evidencia y de espaldas a la ciudadanía. Fue una decisión injusta".

Asimismo, reiteró que su organización "cumplió cabalmente con todos los requisitos que marcaba la ley y aún más: superamos trabas burocráticas y obstáculos políticos. Semana tras semana fuimos atacados desde el poder y a pesar de todo eso, más de un cuarto de millón de mexicanas y mexicanos nos organizamos para formar México Libre".

Durante su mensaje, la exmilitante del Partido Acción Nacional (PAN) recordó que realizaron más de 219 asambleas, "recibimos firmas de mexicanos libres y convencidos, y recaudamos fondos de manera trasparente y honesta", sin embargo, sostuvo que "nada de eso fue suficiente para derrotar al autoritarismo que hoy coopta y somete a las autoridades que deben ser independientes".

"Sé perfectamente que en este momento hay quienes celebran desde el rencor la decisión. A ellos hoy les decimos: no nos detendrán. No nos detendrá el odio. No nos detendrá la mentira", comentó en el video de casi tres minutos.

Margarita Zavala añadió que "en el Tribunal Electoral, la politiquería le ganó al Estado de Derecho", y que "la mentira venció a la verdad, y el miedo le ganó al deber cívico".

Estas declaraciones se dieron unos momentos después de que la Sala Superior del TEPJF rechazara dar el registro como partido político a la organización Libertad y Responsabilidad Democrática o México Libre, con lo que corroboró la decisión tomada por los consejeros del INE el pasado 5 de septiembre.

Ese día, los consejeros del INE decidieron no otorgarles el carácter de partido por "graves" irregularidades: "Si lo hacen hoy, ¿qué harán después con presupuesto público?", dijo entonces Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente.

En sesión no presencial, a través del formato de videoconferencia, el TEPJF determinó, por mayoría de votos, respaldar la decisión del INE, que negó registro a México Libre como partido político. Entre sus razones, la autoridad electoral subrayó que no había acreditado el origen de recursos de diversos aportantes, por lo que no se pudo corroborar el origen lícito de su financiamiento.

Los magistrados señalaron que un registro como partido político no está condicionado únicamente a la satisfacción del procedimiento estipulado por la ley, sino que también se basa en los principios constitucionales en materia electoral a los que están sujetos todos los partidos políticos.

Advirtieron que el actuar de los aspirantes debe ajustarse a los exigencias impuestas a las organizaciones de ciudadanos, como la certeza, la pulcritud y la transparencia en rendición de cuentas.

Las irregularidades resaltadas en la fiscalización de sus recursos, dijeron, deben analizarse por sus circunstancias particulares, contexto, efectos y trascendencia en el procedimiento, para evitar una afectación desproporcionada al derecho de asociación de los ciudadanos afiliados a la organización.

El pleno del TEPJF resolvió que la reglamentación de fiscalización permite que las aportaciones monetarias sean únicamente a través de cheque o transferencia electrónica, mientras que México Libre hizo uso de la aplicación Clip, cuyos comprobantes no permiten identificar a los aportantes, de manera que no se puede verificar el origen lícito de un porcentaje de las aportaciones.

Los magistrados concluyeron que el monto de los recursos recolectados a través de la aplicación fueron muy significativos para cumplir con los requisitos mínimos para aspirar a su registro como partido político, por lo que fue una actuación grave. Cuatro magistrados votaron a favor de negar el registro a México Libre y otros tres lo hicieron en contra.

SE CONSUMÓ LA ARBITRARIEDAD: CALDERÓN

Por otra parte, Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México, afirmó que con la negación del registro a México Libre "se consumó la arbitrariedad", pues los partidos afines a López Obrador sí lo consiguieron: Redes Sociales Progresistas, Partido Encuentro Social y Fuerza Social.

"Se consumó la arbitrariedad: Los partidos afines a @lopezobrador_: @RSPorgMX, Encuentro social y Fuerza Social obtuvieron su registro. A la única voz opositora, verdaderamente Ciudadana, @MexLibre_ se le negó de la manera más absurda. Avanza autoritarismo", escribió esta mañana en su cuenta de Twitter.

Horas antes de la discusión, Calderón Hinojosa planteó que México Libre propuso un juicio sólido de Derechos Ciudadanos ante el TEPJF y por tanto, "se simpatice o no con este partido político, es fundamental que en México prevalezca el Estado de Derecho".

En un hilo de tres tuits, Calderón Hinojosa argumentó un paso a paso de un memorándum que contiene los principales argumentos presentados por su organización ciudadana ante el TEPJF.

"Entre las pruebas que se agregaron, tanto al @INEMexico como al @TEPJF_informa, se incluye un listado y fotografías de las tarjetas de crédito de los donantes supuestamente no identificados. Aquí acompaño el listado, con los apellidos y parte del número de tarjeta testados", dijo el también expanista.

En otro tuit expuso: "se exhibe la publicidad del @INEMexico, donde se habla de un criterio de fiscalización distinto al del llamado ´cinco por ciento´, el cual se aplicó de manera exclusiva a @MexLibre_. El proyecto del Mag.@JL_VargasV ya desconoce la validez de este criterio, pero aplica otro igualmente absurdo".

NOS MANTUVIMOS AL MARGEN EN EL RESGISTRO DE PARTIDOS: AMLO

En tanto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado esta mañana por el proceso de registro de los partidos políticos. Al principio subrayó que no tenía ninguna opinión al respecto, ya que "son procesos que llevó a cabo el INE y el tribunal".

"Yo lo único que quiero también dejar de manifiesto es que nosotros nos mantuvimos al margen, que es parte también de los cambios. Antes los presidentes decidían a quiénes darles un registro, a quién no, a quién darle una candidatura, a quién no. Ya eso pasó a la historia, al basurero de la historia. Ya no se aplica", sostuvo más tarde.