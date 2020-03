VIDEO: "Me diagnosticaron influenza..."

El diputado federal de Movimiento Ciudadano, Jorge Alcibíades García Lara, primer legislador en México con coronavirus, narró su experiencia desde el pasado lunes 23 de marzo cuando llegó de su natal Baja California y que solamente le diagnosticaron influenza en lugar de Covid- 19 en el Hospital Adolfo López Mateos del ISSSTE.

En un video que subió a su página de Facebook el pasado lunes, el legislador de MC, describió que llegó a la Ciudad de México con temperatura y un dolor de cabeza muy intenso, y el martes muy temprano se trasladó al Hospital López Mateos donde le diagnosticaron influenza. Y fue hasta este miércoles donde se confirmó que en realidad era Covid-19.

En el video de aproximadamente 2 minutos, Jorge Alcibíades relató que estaba muy "apanicado", molesto, preocupado, frustrado, enojado e impotente porque no hay respuesta del gobierno Federal para esta contingencia y no ha sido congruente con el compromiso que debe tener con los mexicanos.

Relató que estuvo tres horas en el hospital, y de manera paralela, llegaron otros tres casos sospechosos de coronavirus, pero el nosocomio no tiene una sola prueba para diagnosticar y tampoco tiene los protocolos para el tratamiento de pacientes que podrían estar infectados, además de que no hay las mascarillas suficientes para el personal del hospital.

En su video el legislador aseguró que hay muchísimos más casos con Covid-19 en México que los que el gobierno ha dado a conocer, pues cuestionó cómo es posible determinar un número determinado de infectados, sino se hacen las pruebas suficientes para decir las cifras reales.

"Es un tema verdaderamente serio amigos y amigas, y yo solo les quiero decir algo: que hay muchísimos más casos de Covid-19, porque cómo podemos decir que hay 90 o 100 casos cuando no tenemos pruebas suficientes, o de hecho no hay pruebas para decir cuántos casos de Covid-19 hay", afirmó.

En su mensaje, el legislador aseguró, visiblemente molesto, que al gobierno Federal "le vale un pepino lo que les pase a los mexicanos" y les pidió que se cuiden, que se aíslen y tomen las medidas necesarias.

"El caso lo viví yo ayer en tres horas en el Hospital López Mateos aquí en la Ciudad de México y les quiero decir que es muy preocupante lo que está pasando, por favor les pido que se cuiden, les pido que se aíslen en la medida de sus posibilidades, hay que tomar medidas como sociedad civil ya que al gobierno Federal le vale un pepino lo que les pase a los mexicanos", explicó.

Fue hasta este miércoles por la noche, cuando en un comunicado la bancada de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, confirmó que Jorge Alcibíades García Lara fue el primer diputado federal que dio positivo y pidió a los trabajadores de la Cámara de Diputados que tomen las medidas necesarias sí estuvieron cerca del legislador.