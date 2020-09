VIDEO| México acumula 688 mil 954 casos y 72 mil 803 fallecidos por Covid-19

Los casos del coronavirus SARS-CoV-2 en México llegaron este viernes a 688.954 y los fallecimientos por la enfermedad de la COVID-19 a 72.803 al sumarse los 4.841 contagios y los 624 muertos reportados en las últimas 24 horas por las autoridades de Salud del país.



El balance diario de la pandemia destacó que los casos confirmados representaron alrededor del 44 % del millón 565.452 pruebas de laboratorio que se han practicado desde el inicio del fenómeno pandémico a finales de febrero pasado.



Los casos confirmados tuvieron un aumento porcentual del 0,70 % y los muertos del 0,86 %, ambos al compararse con las cifras del reporte anterior, precisaron las autoridades.



El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell, indicó que del grupo total de pruebas se tuvo un resultado negativo en 797.447 pacientes.



En el país se tienen 79.051 casos que siguen clasificados como sospechosos debido a que todavía no se reciben los resultados de sus pruebas de laboratorio, explicó López-Gatell.



El funcionario indicó que desde el inicio de la pandemia, un total de 492.192 personas ya se recuperado de la infección de la COVID-19.



Además, las autoridades calcularon que en el país hay 720.985 casos estimados, una suma que se obtiene de añadir a los contagios confirmados, el porcentaje de sospechosos que se esperan serán positivos al SARS-CoV-2.



López-Gatell dijo que los casos activos estimados ascienden a 34.040, el 5 % del total, y son los pacientes que mantienen activa la enfermedad al haber desarrollado sus síntomas en los últimos catorce días.



La estimación de muertos en la pandemia es de 74.503 si se consideran aquellos que se confirmó que tenían la infección y se les suma el porcentaje de positivos de los decesos sospechosos que están pendientes de estudio.



En México hay actualmente 9.438 camas generales ocupadas por pacientes con síntomas no graves de la COVID-19 y 2.657 enfermos de mayor gravedad en camas equipadas con ventilador, de acuerdo a las cifras oficiales.



Las autoridades de Salud reportaron 32.441 camas que están disponibles para recibir a pacientes, 22.266 de carácter general no grave y otras 8,175 equipadas con ventilador en caso de se requiera su utilización.



México es el séptimo país con más contagios y el cuarto con más muertes, solo por detrás de Estados Unidos, Brasil e India, con base en la Universidad Johns Hopkins.



La COVID-19 es ya la cuarta causa de muerte en México, sólo por debajo de las enfermedades del corazón, la diabetes y los tumores malignos, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).