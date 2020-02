VIDEO: "México cambiará, ¿o no, jóvenes?", decía Peña Nieto en 2012. Uno de sus "jóvenes" era Lozoya

Es 2012. Enrique Peña Nieto, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sigue promoviéndose rumbo al proceso electoral. En uno de sus spots de campaña aparece junto con su equipo de trabajo. Dice que México va a cambiar y sus camaradas le responde que sí. Uno de los presentes es Emilio Lozoya Austin.

"Tú me has visto aquí. Este es mi equipo de trabajo. Hoy queremos decirte... Ale, Luis, Frank, Jorge, vengan todos por favor. Hoy queremos pedirte que el 1 de julio votes por este proyecto de cambio con rumbo para México. Queremos pedirte también tu apoyo a nuestros candidatos a diputados y senadores del PRI. Para lograr hacer un Gobierno...", decía Peña Nieto, quien ganaría más tarde la elección.

"México va a cambiar, ¿no es así, jóvenes?", agregaba el priista, mientras Lozoya Austin respondía que sí. Las cosas son diferentes ahora.

Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la administración del ex Presidente Enrique Peña Nieto, fue detenido en Málaga (España) en una urbanización de lujo de la capital de la Costa del Sol en la que, según señalan fuentes al diario El País, residía en una vivienda de la que prácticamente no salía.

De acuerdo con la nota firmada por Óscar López-Fonseca y Javier Lafuente, "la detención se produjo, precisamente, en una de esas salidas. Fuentes policiales señalan que no opuso resistencia".

La Policía Nacional de España confirmó a través de su cuenta de Twitter que Lozoya fue detenido en las inmediaciones de una urbanización de Málaga gracias a la "excelente relación entre la Fiscalía Mexicana y la Policía Nacional".

Emilio Lozoya se encontraba escondido en la misma ciudad, un paraíso en el Mediterráneo, en donde apenas en mayo pasado fue detenido su presunto socio en negocios ilegales, el empresario mexicano Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA).

En los últimos años, Málaga ha ganado terreno en la llamada Costa del Sol del Mediterráneo como una ciudad que suma lujos y diversión al estilo de vida de los millonarios no sólo de España y Europa, sino de diversos países.

La detención se produjo a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) que el pasado mes de mayo lanzó una orden de detención internacional contra él. A Lozoya se le acusa de fraude, corrupción y soborno durante los años 2012 y 2013.

Lozoya estaba prófugo y en paradero desconocido después de que la FGR lo acusó de haber recibido sobornos de la firma brasileña Odebrecht y de participar en la compraventa irregular de un planta de fertilizantes.