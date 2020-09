VIDEO| México confirma 77 mil 163 decesos y 738 mil 163 casos acumulados de la COVID-19

México alcanzó este martes 738.163 casos confirmados y 77.163 fallecimientos de la COVID-19 con un crecimiento en las últimas 24 horas de 4.446 infecciones y 560 muertes, informaron las autoridades sanitarias.







Los contagios acumulados a hoy presentaron un aumento porcentual de 0,60 % y las muertes del 0,73 %, ambas en comparación con los datos del informe anterior, indicaron las autoridades del país.







En el reporte del coronavirus presentado en el Palacio Nacional, las autoridades sanitarias sustituyeron el número de pruebas para detectar la infección por el total de personas notificadas, 1.935.334.







El director de Epidemiología, José Luis Alomía, dijo que estas "personas notificadas" son todas aquellas que sí cumplieron con la denominación del caso, que tuvieron síntomas compatibles a la COVID-19 y clasificadas como sospechosos y reportadas a las autoridades.







A partir de este grupo, Alomía presentó un universo de pacientes sospechosos de 315.549 casos distribuidos entre aquellos que no tienen muestra (186.183), de los que no se tendrá resultado (93.803) y los que sí lo tendrán (35.563).







Los que ya no se tendrán resultado se debe a que posiblemente su muestra nunca llegó al laboratorio o si lo hizo, esta fue rechazada al no cumplir con las características del protocolo, explicó el especialista.







Con esta clasificación de sospechosos se calcula una cifra de casos estimados de 876.732, de los que 37.344, el 4 %, estarían activos con síntomas desarrollados en los últimos 14 días.







En el país hay 90.220 muertes estimadas, una cifra que resulta de los decesos confirmados más el porcentaje de aquellas sospechosas que se espera que darán positivo una vez concluido el estudio de laboratorio.







La cifra de pacientes recuperados ha llegado a 530.945, lo que representa alrededor del 72 % de todas las personas que han sido infectadas en el país.







Los hospitales del país reportaron ocupadas 8.085 de las 29.705 camas para enfermos no graves de la COVID-19 y 2.592 de las 10.676 que están equipadas con un ventilador para enfermos que posiblemente tienen que ser intubados.







La mayor ocupación de camas generales las tienen el estado de Nuevo León, con el 47 % de su disponibilidad, y la Ciudad de México, con el 45 % en aquellas que tienen ventilador, señalaron las autoridades de salud.







México ocupa el cuarto lugar mundial por el número de muertes, por detrás de Estados Unidos, Brasil e India, y es el séptimo en el número de casos.







La COVID-19 es la cuarta causa de muerte en México, solo por debajo de las enfermedades del corazón, la diabetes y los tumores malignos, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).