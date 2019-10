VIDEO: Mujer acusa a chofer de Uber de faltarle al respeto y arremete en contra de él y su auto

Una mujer aseguró que un chofer de Uber intentó abusar de ella en calles de la Ciudad de México.

El conductor de la unidad particular grabó el momento en que la supuesta víctima abolló su vehículo con patadas y con un objeto que encontró en el piso.

"Bájate de mi carro", pidió el conductor a la pasajera. "Ahorita le voy a hablar a una patrulla y le diré cómo me querías abusar", contestó la mujer.

"Estoy en un Uber. Le pedí que si podía hacer el viaje rápido. No me voy a bajar de la unidad hasta que llegue el apoyo. Me está tomando video. Me está faltando al respeto. Ya me jaló. Me agarró el cuerpo. Es un libidinoso. Pido el apoyo ya", exigió la mujer a las autoridades capitalinas.

Después de concluir con la llamada, la pasajera descendió del auto y comenzó a patear una de las puertas traseras.

"Te vas a ir a la delegación", le dijo el chofer. "Te vas a ir a chingar a tu madre. Te estoy pidiendo que me lleves rápido", contestó la mujer.

Las imágenes se cortaron después de que la pasajera utilizara un objeto para golpear la parte frontal del auto.

En una publicación de Facebook, el chofer de Uber negó la agresión sexual de la que fue señalado.