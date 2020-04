VIDEO: Mujer con casco de 'Buzz Lightyear' en el súper, se vuelve viral

Una mujer en Estados Unidos se volvió viral en redes sociales, posterior a que asistiera a realizar sus compras a un centro comercial mientras usaba un casco del personaje Buzz Lightyear, de la película Toy Story.

La madre de familia utilizó dicho accesorio como medida de prevención ante la contingencia sanitaria que se vive por la pandemia del coronavirus.

De acuerdo con el diario The Huffington Post, el pasado 4 de abril, Kelly Hogan Painter, una madre de tres hijos de 35 años, fue a un centro comercial para comprar algunos alimentos.

Por medio de un video que ella misma grabó y publicó en sus redes sociales, es posible verla en las instalaciones del supermercado, mientras recorre algunos pasillos y observa a las personas que hay a su alrededor.

¿Por qué un casco de Buzz Lightyear?

Antes de que Painter asistiera al centro comercial, su suegra les había dicho a ella y a su esposo a través de un mensaje de texto que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades habían recomendado que todas las personas usaran una máscara facial en lugares públicos.

"Por supuesto, mi esposo toma en serio el consejo de su madre y no iba a dejarme salir sin uno", dijo Painter. Razón por la que la mujer pensó rápido y decidió aprovechar el amor de sus hijos por la franquicia Toy Story. "Prácticamente tenemos algo 'Toy Story' a su alcance en casa", dijo.

Entonces tomó un casco de Buzz Lightyear de uno de sus hijos y se lo puso. "Era Buzz o Chewbacca", dijo. "Y Buzz fue más práctico".

Aunque su elección de protección fue ciertamente divertida, tiene sus desventajas. La mujer señaló que usar el casco es similar a "usar un collarín". No tiene una gran visión periférica y se calienta mucho cuando el visor está abajo.