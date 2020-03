VIDEO: Mujer somete a presunto acosador y lo arrastra en calle de Monterrey

Una mujer utilizó técnicas de defensa personal para someter a un sujeto que la acosó sexualmente en Monterrey, Nuevo León.

"Este animal me agarró el trasero. Lo tuve que someter", dijo durante una transmisión en vivo que realizó afuera de la escuela primaria de su hijo.

La mujer acudió ante las autoridades correspondientes y levantó una denuncia por los hechos.

"Lo tuve 10 minutos sometido. Lo tuve que arrastrar haciéndole una llave. Agradezco a las personas que me ayudaron", escribió en redes sociales.

Más tarde, en una entrevista para el periodista Víctor Badillo, la mujer dijo que no es justo que sujetos ataquen a las mujeres.

"Es algo fuerte. No es justo que estén pasando estás cosas las mujeres, afuera de una escuela primaria. Es muy triste esta situación porque nosotras no somos animales para que nos ataquen", señaló.

"Fui a la escuela para pedir la salida de uno. Me bajé, en lo que espero, pasa un tipo y me agarra el glúteo. Yo me defendí. Vi que quería correr y lo sometí. Cuando lo tiré al piso, lo pateé, le grité. Le puse el brazo en el cuello para que no se moviera", dijo.