VIDEO: "No suena lógico, suena metálico", dice AMLO sobre columnistas que lo critican

En México hay libertad de expresión, y se respeta incluso a los medios de comunicación que están realizando una campaña contra la Cuarta Transformación, dijo esta tarde Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.

“Tan existe, como nunca, la libertad de expresión en México, que se respeta sin censura de ninguna índole a quienes han orquestado una campaña en contra nuestra, parecida a la que emprendió la prensa porfirista y huertista en oposición al presidente Madero”, apuntó el Presidente.

“Ayer de manera espontánea dije que hacia falta un análisis sobre el comportamiento de los medios de información en el país, en particular de la prensa escrita porque los que estaban al servicio del régimen corrupto, los periodistas y los dueños de los medios ahora se quejan de que no hay libertad de expresión y resulta que es como el mundo al revés”, expuso el mandatario en un video compartido en sus redes sociales.

“Ahora que ejercen más la libertad, pero no la pueden negociar, se han dedicado a atacarnos. Nunca habían atacado a un Presidente como ahora. Lo hicieron con Madero, apóstol de la democracia, pero no hay después otro antecedente de lo que está ocurriendo en la actualidad”, agregó.

“Le pedí a Jessica Ramírez, quien me está grabando ahora, que hiciera un análisis de columnas y artículos de siete periódicos: El Financiero, El Universal, El Economista, La Jornada, Excélsior, El Heraldo de México, Milenio, Reforma, para conocer qué escribían sobre nosotros. ¿Qué se encontró? Lo que ya imaginábamos, pero que es importante comprobar. Todas la notas, artículos, columnas están dedicadas a criticarnos, a atacarnos sin fundamento en muchos casos”, detalló el mandatario.

“Los intelectuales orgánicos tenían muy buen trato con los presidentes desde Salians hasta Peña Nieto. De todas las columnas de los siete periódicos, el 64 por ciento tienen que ver con la 4T. De ese 64 por ciento, 10 por ciento son opiniones positivas, 23 neutrales, 66.3 en contra, negativas. ¿Cómo dicen que no hay libertad de expresión? Me llena de orgullo que esté sucediendo esto. Esto es parte de la transformación”, agregó.

“Entre más me golpean, más digno me siento. Si reaccionan así, es porque vamos hacia adelante. Nunca restringiremos las libertades. No habrá censura, no habrá persecución a nadie”, concluyó.

La semana pasada, 650 intelectuales, artistas y científicos subscribieron un manifiesto titulado “Esto tiene que parar” en el que denunciaban que la libertad de expresión está “bajo asedio” del Gobierno de López Obrador.

El historiador Enrique Krauze y los poetas Homero Aridjis y Javier Sicilia, entre otros, señalaron que el discurso de López Obrador “agravia a la sociedad, degrada el lenguaje público y rebaja la tribuna presidencial de la que debería emanar un discurso tolerante”.

López Obrador, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aseguró este viernes que durante los gobiernos anteriores, “la prensa siempre estaba vendida o alquilada” y dijo que ahora “es invariable el respeto a la libertad de expresión”.

“Nada más lo quise señalar para que no confundan, para que no manipulen porque esto es excepcional”, expresó.