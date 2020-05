VIDEO: Notario del Edomex agrede a su esposa en su casa; "¿quieres por las buenas o por las malas?", dice

Horacio Aguilar Álvarez de Alba, titular de la Notaría no. 102 del Estado de México, agredió físicamente su esposa a fuera de su domicilio ubicado en el municipio de Naucalpan.

La agresión fue captada en un video difundido en redes sociales y muestra al funcionario estatal forcejeando con la mujer, quien está hincada sobre la banqueta de su casa.

Álvarez de Alba intentaba quitarle las llaves de la casa. "Es mi casa, Horacio. No me la puedes quitar", dijo su esposa.

En la grabación se observa a dos hombres que intentaron intervenir en la discusión. Luego de que el autor del video les aclara que los involucrados son esposos, los sujetos simplemente se apartaron.

La señora pidió a los hombres que le ayudaran y llamaran a la policía pero los hombres argumentaron que no podían hacerlo porque "él es su esposo", por lo que ella recalcó que la estaba agrediendo.

"Si puede, mírelo como se está poniendo", expresó la víctima.

Luego de que la mujer pudo pararse, caminó hacia la casa, sin embargo, Horacio Aguilar caminó más rápido e intentó cerrar la puerta para no dejarla pasar.

"No me puedes sacar de ahí, es mi casa. No te las voy a dar", expuso la esposa del funcionario, a lo que él respondió "¿quieres por las buenas o por las malas´", mientras que la mujer le cuestiona "¿me estás amenazando?".

La persona que grabó el video comentó que no podían hacer las cosas así y que la dejara pasar. El titular de la Notaría del Estado de México insistió y recalcó "ahorita es ahorita, que me dé las llaves".

La mujer pidió que siguieran grabando al mismo tiempo que preguntó si ya habían llamado a la policía.

En ese momento, el hombre tomó a su esposa del pantalón y se lo subió, por lo que ella gritó que la dejara en paz porque la estaba lastimando.

"Me estás lastimando, déjame. Entiéndelo, esta es mi casa, no me puedes sacar de aquí", añadió la señora.

A pesar del forcejeo, el notario logró quitarle las llaves y las aventó lejos de ella. "Esta no es tu casa, tú no tienes nada aquí", le respondió mientras la jalaba para sacarla del inmueble.

Usuarios de redes sociales mostraron indignación ante el trato del Notario hacia la mujer y la falta de acción de las personas bajo el argumento de que están casados.

Giss Contreras tuiteó que Horacio Aguilar fue señalado anteriormente por abuso y acoso sexual de al menos 10 alumnas de la Escuela Libre de Derecho.

"Esto se escribió en el tendedero de la Escuela Libre de Derecho sobre Horacio Aguilar Álvarez De Alba notario 102 del Estado de México", publicó @gisscontreras.

No dejemos pasar por alto esto, Notario 102 del Estado de México de nombre Horacio, acosador de alumnas y esta es su esposa pic.twitter.com/TjeU1oidsx — mariana (@emariana74) May 28, 2020