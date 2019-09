VIDEO: Ofrece López Obrador su Primer Informe de Gobierno

Frente a cerca de 500 invitados, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece su Primer Informe de Gobierno, que corresponde a los primeros nueve meses de su administración.

El mandatario dará un discurso de poco más de dos horas a las 11:00 en el Patio de Honor de Palacio Nacional.

Esta es la primera vez que un Jefe del Ejecutivo Federal ofrece su informe previo a entregarlo al Congreso de la Unión.

Dará cuenta del estado de la administración pública federal.

Confía en que se apruebe la revocación de mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador confió que en el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, los legisladores aprueben la reforma constitucional que envió para instaurar la revocación de mandato y la eliminación del fuero a servidores públicos.

"Para corregir deficiencias y malas prácticas consideramos necesario establecer el mecanismo de revocación de mandato como una forma efectiva de control de los mandantes sobre los mandatarios y representantes", dijo durante el mensaje emitido con motivo de la entrega de su Primer Informe de Labores.

"Espero que en el periodo ordinario de sesiones que hoy inicia, el Congreso apruebe la reforma constitucional que he propuesto en esta materia".

Afirmó que durante su gestión el Poder Ejecutivo ha dejado de intervenir en las decisiones de los poderes Legislativo y Judicial y de los órganos autónomos como la Fiscalía General de la República, el Banco de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

"Ya es un hecho, por ejemplo, la separación del poder económico del poder político, el gobierno actual, representa a todos a ricos y pobres, a creyentes y librepensadores así como a todas las mexicanas y mexicanos, al margen de ideologías, orientación sexual, cultura, idioma lugar de origen, nivel educativo o posición económica", agregó.

"Ya existe un auténtico estado de derecho y queremos convertir en práctica generalizada el ideal de nuestros ideales del siglo XIX que sostenían 'al margen de la ley nada y por encima de la ley, nadie'".

Combate a robo de combustible ha avanzado 94%: AMLO

Al rendir su Primer Informe de Gobierno oficial, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se ha avanzado en la lucha contra la corrupción.

Muestra de ello, destacó en Palacio Nacional, es el avance de 94 por ciento en el combate al robo de combustible, lo que permitirá recuperar hasta 50 mil millones de pesos este año.

Ante funcionarios de gobierno, el mandatario recordó que en sexenios anteriores nadie hacia nada para combatir el robo de combustible, conocido como "huachicol", incluso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) lo consideraba normal, "y nos tocó decir basta".

Mientras que en la lucha que su gobierno ha enfrentado contra este ilícito no ha sido fácil, pues los delincuentes buscaron dejar sin abasto a la población. No obstante, rememoró el mandatario, la gente comprendió la situación y con el apoyo de las fuerzas armadas; "hemos podido elimintar prácticamente esta actividad delictiva".

Tras lamentar que en esta lucha contra el "huachicol" ocurrió la explosión de una toma clandestina en Tlahuelilpan, Hidalgo, la cual dejó 137 muertos y decenas de heridos, López Obrador destacó que este ilícito se ha reducido considerablemente.

"Con todo este dolor a cuestas, hoy puedo informar que el robo de combustibles se ha reducido 94 por ciento y que ello nos permitirá recuperar 50 mil millones de pesos este año", subrayó.

"Cancelar aeropuerto de Texcoco fue la mejor decisión"

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el gobierno no quedara a deber nada a las empresas y contratistas del Nuevo Aeropuerto Internacional de México que se construiría en Texcoco

Dijo que aun con el costo que implicaba la cancelación, "estoy convencido que fue la mejor decisión", pues de continuar con la obra en Texcoco el lago de esta región estaría condenado a sufrir constantes hundimientos.

Al rendir su Primer Informe de Gobierno, López Obrador aseveró que va a ser una solución de largo plazo, de mejor calidad, sin corrupción y con un ahorro de más de 100 mil millones de pesos.

Ante integrantes de su gabinete legal y ampliado, de funcionarios, legisladores y demás invitados al evento en Palacio Nacional indicó que por ello se avanza en la construcción del sistema aeroportuario que implica la construcción del aeropuerto en la Base Aérea de Santa Lucía.

Ofrece cooperación con todos los países y destaca relación con EU

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció la cooperación de México con todos los demás países del mundo y destacó que en la relación con Estados Unidos se mantiene el diálogo para atender el flujo migratorio procedente, principalmente, de Centroamérica.

En su Primer Informe de Gobierno resaltó que mediante el diálogo se busca involucrar a los gobiernos estadunidense, del llamado Triángulo del Norte en la construcción de mecanismos de reactivación económica a fin de desactivar el fenómeno migratorio, "el propósito es lograr que todas las personas puedan trabajar y estudiar en sus lugares de origen".

Agregó que así se superó la amenaza a de imponer aranceles mediante un acuerdo migratorio que obliga a ser más estrictos en la aplicación de la ley en la materia sin violar derechos humanos, "rescatando a nuestro favor el reconcomiendo de que se atenderá este asunto sin usar la fuerza sino creando oportunidades de trabajo", expuso.

Ante los invitados, López Obrador indicó que el gobierno federal defiende a los mexicanos en Estados Unidos con respeto a la soberanía de ese país y con todos los instrumentos legales a su alcance, principalmente a través de la red de consulados que son como defensorías de los migrantes para evitar violaciones a los derechos humanos.

"Economía, con poco crecimiento, pero no hay recesión", afirma



López Obrador reconoció que la economía tiene poco crecimiento pero destacó que no hay recesión.

"La economía está creciendo poco es cierto pero no hay recesión además ahora es menos injusta la distribución del ingreso, es decir, hay más desarrollo y hay más bienestar", afirmó.

Durante su mensaje con motivo del Primer Informe de Gobierno, el titular del Ejecutivo destacó los logros económicos que ha tenido su administración.

"En julio la inflación anual fue de 3.8% la más baja desde diciembre de 2016. No han aumentado en precios reales los precios de las gasolinas, el diesel, el gas y la electricidad", enumeró.

"De diciembre de 2018 a julio de 2019 las reservas internacionales han crecido en 54 mil 200 mdd en julio el índice de confianza del consumidor se ubicó en 104 puntos nivel que no se alcanzaba en más de 10 años".

Señaló que el peso se ha mantenido estable en relación con el dólar, en tanto que la mayoría de las monedas emergentes se han depreciado y que la bolsa de valores se ha mantenido estable y la recaudación de impuestos aumentó en 2.6%, por lo que el país tiene "finanzas públicas sanas".

"El objetivo es que en 2024 tengamos una sociedad mejor que la población esté viviendo en un entorno de bienestar", agregó.

Resaltó el incremento al salario mínimo del 16% así como la creación de 300 mil nuevos empleos según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en los primeros siete meses del año.

Añadió que "no es jugar limpio usar al Estado para defender intereses particulares e intentar desvanecerlo cuando se trata del intereses de minorías".

Destaca acuerdos de CFE sobre gas tras largas negociaciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la importancia de la participación de la iniciativa privada en el desarrollo de México, al destacar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llegó a un acuerdo con compañías nacionales y extranjeras que construyeron ductos para el transporte de gas, después de largas negociaciones.

"Luego de largas y pacientes negociaciones se acordó reconocer los contratos suscritos por la pasada administración, pero se redujo la tarifa y se obtuvo un ahorro de cuatro mil 500 millones de dólares para la CFE", indicó.

En el mensaje por el Primer Informe de Gobierno, el presidente de México dijo que de esta forma se logró evitar los procesos legales que estaban por iniciar en tribunales internacionales.

En Palacio Nacional, el mandatario federal destacó que las empresas aceptaron el principio de que el interés nacional debe estar por encima del particular por legítimo que éste sea.

"Somos servidores públicos, profesionales, comerciantes, empresarios, pero por encima de todos somos mexicanos, aseveró.

Con este acuerdo, indicó, queda garantizado para los últimos 20 años el abasto de gas, materia prima fundamental para la generación de energía eléctrica y para el desarrollo de México.

"Hacemos todo para encontrar a estudiantes de Ayotzinapa"

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su administración está haciendo todo lo humanamente posible para localizar a las personas desaparecidas por la violencia en México.

Al destacar que ya no se tolera la tortura ni ninguna otra violación a los derechos humanos, subrayó que se dedica tiempo y recursos en la búsqueda de desaparecidos, así como para la protección de periodistas y activistas.

Estamos haciendo "todo lo humanamente posible para saber el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa", enfatizó el mandatario en su mensaje por el Primer Informe de Gobierno.

"En 2021 ningún joven quedará fuera de estudio ni trabajo"

López Obrador resaltó que mediante el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro están trabajando más de 900 mil jóvenes y estimó que para el 2021 ningún joven quedará fuera de la escuela ni del trabajo.

"Con Jóvenes Construyendo el Futuro están trabajando 930 mil jóvenes que antes eran discriminados y tratados como ninis: ni estudian, ni trabajan, así los siguen describiendo algunos hasta hace poco de manera despectiva. El próximo año, a más tardar en 2021 ningún joven se quedará fuera del estudio ni trabajo, nunca más se les dará la espalda a los jóvenes, ni se les destinará a la marginación y el olvido", afirmó.

Aseguró que ya se abrieron 100 nuevas universidades públicas, además de que más de 10 millones de estudiantes de todos los niveles educativos están recibiendo becas lo que representa una inversión al año de 60 mil pesos al año, "algo nunca antes visto", apuntó.

58 mil 600 elementos de la Guardia Nacional desplegados

En lo que va de la presente administración han sido desplegados 58 mil 600 elementos de la Guardia Nacional (GN) en 150 coordinaciones territoriales del país y la meta es desplegar a 140 mil efectivos en 266 coordinaciones territoriales, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su mensaje, el titular del Ejecutivo destacó que durante su administración se creó un verdadero mando único para atender el problema de inseguridad en el país.

Explicó que el gabinete de seguridad está encabezado por él mismo y sesiona diariamente en Palacio Nacional, previo a sus conferencias matutinas, en el que participan los secretarios de Seguridad, de Gobernación, de Marina y de Defensa.

"Se convoca con regularidad a otros servidores públicos. Este modelo se replica a escala estatal y regional con la participación de representantes del gobierno federal", explicó.

Consideró que las administraciones anteriores realizaron una mala estrategia de lucha contra la delincuencia organizada, lo que dejó al país en crisis de derechos humanos, descomposición institucional y un "gravísimo daño al tejido social", además de que reconoció que los ciudadanos aún padecen inseguridad y violencia.

Por ello, recordó que su administración cambió las "medidas de guerra" por una política integral mediante la creación de mejores condiciones de vida y de trabajo para atender las causas que originan la violencia.

"Lo principal es que haya empleos, buenos salarios, bienestar y se garantice a los jóvenes el derecho a la educación y del trabajo", dijo.

Agradeció el apoyo de los gobernadores de todos los estados de la República por el trabajo conjunto que realizan con la administración federal en materia de seguridad.

Afirmó que en su gobierno no se tolera la tortura ni ninguna otra violación a los derechos humanos, por lo que se destina tiempo y dinero para buscar a los desaparecidos de la violencia.

"Hacemos todo lo humanamente posible hasta saber el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa", señaló.

Informó que en esta administración, 337 periodistas y 639 defensores de derechos humanos cuentan con protección especial por amenazas y que han sido liberados 45 presos políticos.

"Se detuvo caída en producción petrolera"

Por primera vez en 14 años se detuvo la caída en la producción petrolera, se ha estabilizado en los primeros nueve meses, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su Primer Informe de Gobierno el mandatario resaltó que se ha detenido la caída de la producción petrolera, puesto que en 2004 se llegó a producir 3 millones 400 mil barriles y cayó hasta llegar a 1 millón 670 mil barriles, por lo que en estos primeros meses de su administración se están rehabilitando las 6 refinerías que hay en el país y se están lanzando las licitaciones para la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco.

"Es un orgullo poder decir que en nueve meses no hemos perdido producción, se mantuvo, se estabilizó la producción y en diciembre contaremos con 50 mil barriles diarios adicionales e iniciará la recuperación petrolera y es un avance importante", resaltó.

El materia de obras públicas, el titular del Ejecutivo federal resaltó que se están terminando las obras inconclusas, además destacó la inversión de 2 mil millones de pesos en la construcción de caminos y puentes, en este momento 20 mil millones de pesos se están destinando a la conservación de la red de carreteras del país.

"Funcionan estrategias de apoyo a la Cultura"

Las estrategias para el rescate de la memoria histórica y de fomento a la lectura están funcionando, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador en un mensaje emitido esta mañana con motivo de su Primer Informe de Gobierno, durante el cual se refirió a los avances que en materia de Cultura ha tenido su administración.

Ante representantes de los poderes Legislativo y Judicial, gobernadores e invitados especiales reunidos en Palacio Nacional, indicó que el Fondo de Cultura Económica (FCE) ha editado 23 libros de grandes escritores con un tiraje de 40 mil por cada texto, lo que da un total de 920 mil ejemplares que se venden a precios accesibles, que van de nueve a 20 pesos.

El Ejecutivo Federal agregó que han sido reimprimidos ocho millones 500 mil ejemplares de la Cartilla Moral escrita por Alfonso Reyes, porque "no solo del pan vive el hombre, sino necesitamos fortalecer valores culturales, morales, espirituales, así como de bienestar material y bienestar del alma".

Dio a conocer que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) incorporó con becas de posgrado a nueve mil estudiantes adicionales a los que ya recibían esos apoyos económicos.

Resaltó además que la apertura al pueblo de la antigua Residencia Oficial de Los Pinos ha sido un éxito, pues el ahora llamado Complejo Cultural Los Pinos ha sido visitado por un millón 600 mil personas.

El mandatario también mencionó que en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, ya se elabora el proyecto para convertir ese espacio junto al resto del Bosque de Chapultepec en una zona artística y ecológica de 800 hectáreas de extensión, que "pronto será uno de los sitios culturales más importantes del mundo".