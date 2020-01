VIDEO| Padres de niños con cáncer intentan tomar pistas del Aeropuerto

Este miércoles por la tarde padres de niños con cáncer intentaron entrar a las pistas de aterrizaje en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), pero personal de seguridad lo impidió a empujones.

"No es posible que nos traten como criminales, no somos enemigos de nadie, solo exigimos que nuestros hijos tengan acceso a sus medicamentos", señaló a EL UNIVERSAL Israel Rivas padre de Dana, una niña con dicha enfermedad.

El padre de Dana, quien recibe atención en el Hospital Infantil de México Federico Gómez comentó que al no tener respuesta de las autoridades de salud ni del presidente Andrés Manuel López Obrador decidieron tomarse de la mano e ingresar a las pistas de aterrizaje, pero fueron recibidos a empujones y golpes.

"No es posible que nos agredan así, hay niños que nos acompañan y mujeres, a todos nos empujaron por igual, hubo golpes, pero no nos iremos hasta tener respuesta".

Los padres de familia denuncian la falta del fármaco vincristina, argumentan que aunque el Hospital les informó que hoy llegó el medicamento esto no es suficiente puesto que se reporta desabasto en otros estados del país.

"Nosotros no marchamos ni bloqueamos solo por nosotros, por nuestros hijos, sino que exigimos al presidente que se comprometa por escrito a que no habrá desabasto de medicamentos en toda la República".

Así, entre empujones con policías, padres y madres de niños con cáncer ingresaron al AICM para protestar por el desabasto de medicamentos.pic.twitter.com/VbHpPtBA6q — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) January 23, 2020