Video: Perrita viaja dentro de garrafón en el metro de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- No caber duda que los animales siempre causan cierta ternura o por lo menos empatía en las personas, al encontrárselos en la calle o en el transporte público. Si bien es inusual ver una mascota arriba de un camión o del metro, lo cierto es que de cuando en cuando sucede y llama más la atención si la forma en la que es transportado dicho animal es creativa.



"Meztli", la perra que viaja en el Metro en un garrafón

Este es el caso de una perra de nombre "Meztli", la cual fue trasladada a bordo de un garrafón de agua (vacío) en el metro de la Ciudad de México.

El contenido publicado en TikTok rápidamente causó revuelo y se volvió viral. Fue a través de la cuenta @lunetameztli, en donde se publicaron una serie de peculiares videos en los que se ve a la perra viajar en el metro de la CDMX.

La forma tan inusual de viajar de "Meztli" (Luna), un ejemplar de pastor australiano, ha llamado la atención de muchos usuarios en la plataforma de videos cortos, ya que su dueño decidió llevarla de un lado a otro por medio de un garrafón de plástico que permite cargar a la can sin complicaciones, mientras ella parece disfrutarlo.

En los cortos puede apreciarse que, lejos de viajar incómoda o lastimándose en el garrafón, la perrita se siente bastante cómoda en su espacio de plástico, ya que siempre luce muy tranquila.

Debido a esta forma tan particular en la que viaja la canina, muchos tiktokers ya le han dado varios sobrenombres, como dogafont, perrofont o perrito garrafón.

Varios de los videos en los que se puede ver a la perra viajar en un garrafón ya son virales, no obstante, destaca uno de ellos, ya que cuenta hasta el momento con más de 85 mil "Me Gusta", más de 5 mil comentarios, casi 2 mil compartidas y más de 800 mil reproducciones.



Usuarios reaccionan a perra dogafont

Como era de esperar, los videos de "Meztli" han causado sensación entre los usuarios de TikTok, llenándolos de múltiples comentarios.

"Te amo perrito que viaja en su garrafon, lo más ingenioso que he visto, ese es nuevo jajajaja de lujo me caíste bien pero se llama Meztli no paro de reír gracias, Awww te amo tanto perrito bonafont, Me estás diciendo que mi perrita puede ir en metro conmigo? Xd, como lo hiciste bro el trasporte para tu solovino, Qué coshha tan monita, Ay que bien portado es, merece un premio okkk !!, cómo hiciste su trasnportadora casera amiga video para seguir tus consejos, podrías ponerle hule espuma al rededor de donde saca su cabecita qué preciosa por cierto", son algunos de los comentarios que pueden leerse.

Garrafón como medio de transporte también se vuelve viralCabe señalar que el garrafón por sí mismo ya ha causado sensación en redes sociales, debido a que muchos tiktokers se han mostrado interesados en aprovechar esta idea para transportar a sus mascotas, en otros medios más cómodos para ambos en lugar de mochilas o jaulas.Además, como es posible notar en los videos de "Meztli", el garrafón tiene la capacidad de transportar a perritos de tamaño medio o incluso gatos.Debido a las diversas peticiones de los tiktokers, el dueño de la perra decidió realizar un video tutorial para que más personas adapten un garrafón para transportar a sus mascotas.Este clip ya cuenta con más de 100 mil "Me Gusta", casi 2 mil compartidas y un millón de reproducciones.