VIDEO: "¿Por qué tan guapo?", le preguntan a López-Gatell en conferencia y su reacción se vuelve viral

La reacción de Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, ante una pregunta durante el reporte diario de COVID-19 en México se volvió viral en las redes sociales.

"¿Por qué tan guapo?", le preguntó una mujer. "¿Mande?, respondió López-Gatell. "¿Por qué tan guapo?", le insistió.

"Je, je, je, je, je, je, no... Gracias. Ya me, ya me, ahora sí me cambió el ritmo", contestó el funcionario. Hubo algunas risas en el recinto.

"Son las 19:00 horas del martes 19 de mayo, estamos en el Palacio Nacional de la Ciudad de México", continuó López-Gatell. Luego el Director General de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, actualizó las cifras de COVID-19 en el país.

Hugo López-Gatell Ramírez es Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Tomó el cargo el 1 de diciembre de 2018.

Ramírez nació el 13 de febrero de 1969. Hoy tiene 51 años de edad. Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y la Universidad John Hopkins.