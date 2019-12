VIDEO| "¿Qué chingados le importa?", dice sacerdote a mujer que le reclama por estar ebrio

Un sacerdote identificado como Martín Santillán, de la iglesia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón ubicada en el municipio de Paso de Ovejas, Veracruz, fue exhibido insultando a una mujer que le reclamaba por presuntamente oficiar misa en estado de ebriedad y por referirse a menores con palabras altisonantes en un video que circula en redes sociales. A esta denuncia se suma la de una joven que lo acuso de haberle realizado tocamientos de índole sexual cuando ella era menor de edad.

Luego de que la grabación del hombre se hiciera viral, la Arquidiócesis de Veracruz emitió un comunicado en el que reprobó la actuación del cura e informó que el obispo del estado, Carlos Briseño Arch, atenderá el asunto y sostendrá una reunión con el acusado.

En el video difundido en la red se observa al sacerdote mientras discute con una mujer que lo enfrentó por presuntamente haber insultado a una menor de edad al referirse a ella con groserías.

Al inicio, la persona le reclama al cura Santillán por supuestamente haber llamado "pendeja" a una menor de edad, situación que el hombre justifica diciendo que había hecho algo mal y que deberían educarlo mejor.

Durante el intercambio de palabras, el sacerdote se refiere a la mujer con un par de groserías, lo que provoca su enojo y eleva el tono de los reclamos.

Video grabado por una mujer que recibió insultos del Sacerdote Martín, de la iglesia de la localidad de Tolome, en el municipio de Paso de Ovejas, cerca de la ciudad de #Veracruz. Darle RT pic.twitter.com/kqhwy95rFS — Urbis Veracruz (@UrbisVeracruz) December 9, 2019

"No sea usted tan grosero, no me haga faltarle al respeto, oiga todas las groserías que me está diciendo, no sea usted tan grosero", reclama la mujer.

En respuesta, Santillán le dice que a ella no le interesa lo que él haga. "Y a usted que chingados le importa que ande haciendo o no las cosas".

A medida que la conversación avanza, los ánimos se caldean debido a los reclamos de la mujer por los malos tratos del clérigo hacia miembros de la comunidad. Posteriormente, la señora lo acusa se estar en estado de ebriedad.

"No se vale que usted siga maltratando a la gente y que la gente se quede callada. Le estoy hablando de muy buena manera, no tiene usted que decirme tantas estupideces. ¿Usted viene tomado? ¡Está usted está tomado!, se lo puedo demostrar dónde usted toma", acusa.

Ante estos señalamientos, a los que se sumó otra persona, el párroco lo niega insistentemente pese a la insistencia de ambas mujeres, quienes lo amenazan con prohibirle la entrada a la parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de la comunidad de Tolome, del municipio de Paso de Ovejas.

Luego de que esta grabación se hiciera viral en redes sociales, la Diócesis de Veracruz emitió un comunicado en el que reprobó la actuación del cura, la cual calificó como "grotesca", e informó que el obispo de la entidad sostendría un diálogo con el sacerdote involucrado en estos hechos.

"En las redes sociales se ha publicado un video que tristemente presenta un diálogo, un tanto intenso, grotesco, de un sacerdote de esta Diócesis de Veracruz. Hecho que lamentamos y pedimos disculpas", señala el comunicado.

ACUSAN AL CURA DE ACOSO

A raíz de que el video del sacerdote Martín Santillán se hizo viral, una mujer denunció a través de sus redes sociales que presuntamenre hace algunos años, cuando ella era menor de edad, había sido víctima de acoso sexual por parte del cura.

En su denuncia, la joven refiere que cuando tenía 14 años, mientras vivía con una comunidad de monjas, fue elegida para acompañarlo a oficiar una misa en una comunidad vecina, viaje que hicieron ambos solos.

"El tenia que dar misa los domingos en diferentes pueblos y necesitaba que alguien le ayudara a pasarle las cosas o simplemente a acompañarlo, en varias ocasiones le decía a las madres que lo acompañaran y aveces iba una madre y yo. Todo bien, hasta que una vez ninguna de las madres podía acompañarlo y me preguntaron si quería ir con él, y yo acepté", relató.

Durante el trayecto, el hombre comenzó a jugar y bromear con la menor, sin embargo, en un momento comenzó a tocarla en los senos de forma inapropiada, hecho que se repitió en futuras ocasiones con cada vez mayor frecuencia.

"Cuando íbamos en camino el me empezó a tocar los cachetes y me decía "hay que gordita" (no le tome importancia) después me tocó el abdomen y me seguía diciendo cosas así (en ese momento ya me sentía extraña) y de un momento a otro me empezó a tocar los pechos, volteé a verlo asustada y me dice "hay me equivoqué", me dio demasiado miedo no sabía que hacer. En varias ocasiones después, pasó lo mismo , ahora no solo me tocaba los pechos, también las piernas y demás", detalló.

En su relato, la mujer detalló que no denunció lo ocurrido anteriormente por miedo a que no le creyeran, por lo que la única forma en la que pudo alejarse de aquella situación fue mentirle a su madre para alejarse de las madres y del sacerdote.

"Yo ya estaba harta de eso, ya no quería acompañarlo, no sabía como explicar algo "incrédulo" , hasta que lo pensé muy bien y le dije a mi mamá que ya no quería estar con las madres, (era la única salida que yo encontré) y así fue como logre salir, si yo no me hubiera ido,no se que habría pasado, nunca dije nada, me siento culpable por que no se si esto se lo esta haciendo a alguien más", reveló.