VIDEO| Quiero pedir perdón a los que se preocuparon por mí: Karen Espíndola

Luego de que se dieran a conocer videos en los que se observa a Karen Espíndola en un bar tras reportarla como desaparecida el martes pasado, en entrevista con Foro TV, la joven reconoció que se equivocó y no pensó "en las consecuencias que iban a venir", por lo que pidió perdón a los que la ayudaron y se preocuparon.

Karen relató que salió de la casa de sus papás al mediodía del martes rumbo a Reforma para dejar un documento, y aproximadamente a las 15:00 horas tomó un taxi en el Metro General Anaya para ir al bar Kalimocho. Precisó que mandó el mensaje a su mamá estando en el bar Kalimocho aproximadamente a las 20:00 horas, donde la esperaba un grupo de amigos.

"Empezamos a tomar y decido mandarle el mensaje a mi mamá para quedarme más tiempo (...) No debí mandar ese mensaje (...) No pensé que esto se saldría de control", declaró la joven en entrevista con Ana Lucía Ordoñana.

Asimismo Karen Espíndola reprochó que en los videos que sacaron en donde se le observa en el centro nocturno, únicamente pusieron imágenes en los que aparece con hombres. Añadió que del bar salió con sus amigos a una tienda para comprar una botella y "seguirnos la fiesta" en casa de un amigo.

¿Qué pasó con Laura Karen? Laura Karen presuntamente desapareció luego de que el martes tomó un taxi en Tlalpan, a la altura de General Anaya, según denunciaban sus familiares en redes sociales. La última conexión de la joven de 27 años, quien es madre de tres niños, fue a las 21:00 horas, cuando envió un mensaje: "Mami, este señor se ve bien sospechoso y grosero", escribió la joven a su madre, quien le pidió que se bajara, tomara otro taxi y le mandara su ubicación; sin embargo, esto ya no sucedió. Daniel, el hermano de Laura Karen, pidió a la ciudadanía en redes sociales su apoyo para encontrar a su familiar. "Cuanta impotencia comprimida estoy sintiendo. 3:00 am y mi hermana sigue desaparecida. Confío en Dios", escribía Daniel. Tras sus publicaciones, el hashtag #TeBuscamosKaren se volvió trending topic en Twitter.