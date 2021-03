VIDEO: Recuperan a Yuawi para campaña de Samuel García y divide opiniones en redes

El candidato a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García, subió a su cuenta de Instagram un video de pocos segundos en los que se ve al conocido niño Yuawi López cantando la canción de Movimiento Ciudadano.

En una de sus Stories, el candidato sale acompañado de su ahora esposa, Mariana Rodríguez Cantú, Luis Donaldo Colosio Riojas y el menor Yuawi, interpretando la famosa canción.

Video no es nuevo

Aunque el video no es nuevo, pues fue publicado por primera vez en 2018 por Samuel García en su cuenta de Facebook, al subir un fragmento de nuevo en Instagram ha generado reacciones encontradas entre los usuarios de esta red social.

Anteriormente ya había sido criticada la acción de Samuel García y Mariana Rodríguez Cantú al anunciar una posible colaboración con el pequeño.

"Jajajaj chale pensé que era un meme whitexican", " Gracias Chavacana por siempre estar al pendiente de ese niño hermoso, para información de algunos la Samuel García ha procurado del niño durante estos años, no sólo en campaña" y "Solo se acuerdan de esa comunidad cuando quieren votos, patéticos", fueron algunos de los comentarios de los usuarios de esta red social.