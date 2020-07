VIDEO| Registra México seis mil 995 casos de Covid-19 en 24 horas

México registró este miércoles 6.995 nuevos contagios de la COVID-19 para alcanzar un nuevo récord de casos diarios con los que ya acumula 275.003 infectados desde el inicio de la pandemia, informaron las autoridades sanitarias.







Los 6.995 casos confirmados registrados en esta jornada son la mayor cifra para un día desde los 6.914 contagios del 4 de julio pasado, en lo que fue una racha de reportes por encima de los 6.000 casos, con 6.741 el 2 de julio y los 6.740 del 3 de julio.







De acuerdo con los datos del reporte diario de la COVID-19 que se publica en la página oficial coronavirus.gob.mx, los casos nuevos mostraron un incremento del 2,7 % respecto al día anterior.







En las últimas 24 horas, las autoridades sanitarias de México reportaron 782 muertes por la COVID-19 con lo que el país llega a 32.796, un 2,4 % más que el día anterior.







Los pacientes considerados como enfermos activos, por haber desarrollado síntomas en los últimos 14 días, aumentaron en 1.334 casos en las últimas 24 horas para totalizar 27.891, según los datos del reporte.







Las autoridades sanitarias dijeron en el reporte diario que tienen 80.893 casos sospechosos del coronavirus, 3.190 más que los 77.703 del día anterior.







Los casos recuperados de la enfermedad llegaron este miércoles a 167.795, lo que supone 4.149 en las últimas 24 horas, de acuerdo con los datos del informe.







El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que la epidemia en México continúa en desaceleración, aunque evidentemente sigue activa.







"Que aumente el número de casos no quiere decir que se acelera la epidemia, una cosa es que la epidemia sigue en la fase creciente y otra es que la velocidad a la que ocurre este incremento es cada vez más lento", señaló López-Gatell.







El encargado del combate a la pandemia en el país dijo que se ha dejado muy en claro que el proceso de desconfinamiento implica el riesgo de que haya un repunte como ocurrió en todos los países del mundo.







No obstante, "la evidencia muestra que no hay un repunte de la epidemia que pueda ser atribuible al proceso de desconfinamiento", el cual, apuntó, se ha mantenido de manera ordenada y de acuerdo con los planes.







México se encuentra en su sexta semana de la llamada "nueva normalidad" que opera con base en un semáforo epidemiológico que marca el riesgo de contagio.







Este semáforo es una alerta para que la población conozca el riesgo de contagiarse de esta enfermedad y va desde el nivel máximo (rojo), alto (naranja), medio (amarillo) y bajo (verde), además de que marca la pauta para que las autoridades den paso a la apertura de diferentes actividades económicas y sociales.