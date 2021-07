VIDEO: Ricardo Anaya usa la situación en Cuba para nueva crítica contra López Obrador

Ricardo Anaya, excandidato presidencial, afirmó que en Cuba "la gente no solo vive en la opresión y en el miedo propios de una dictadura", sino que además, en estos momentos, en medio de la pandemia, se mueren los cubanos por la falta de alimentos, de medicinas y de hospitales.

Al hablar sobre las recientes manifestaciones populares en Cuba, Anaya refirió que ese es el motivo por el que los ciudadanos de ese país han salido a las calles, "a pedir lo básico para subsistir".

A través de un video que compartió en las redes sociales, el excandidato presidencial panista enfatizó que los cubanos han salido a las calles a sabiendas de que "en Cuba, manifestarse contra el gobierno implica, literalmente, jugarse la vida".

Recordó que el presidente de ese país, Miguel Díaz Canel, ha llamado a los manifestantes "gusanos" y "mercenarios", además que ha dicho que "tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres, si quieren enfrentar a la Revolución. Y estamos dispuestos a todo. Y estaremos en las calles combatiendo."

Anaya aseguró que "a eso lleva la polarización" de las sociedades, y advirtió que "por eso es tan peligroso que en una democracia, como la que tanto trabajo ha costado construir en México, un presidente use expresiones que no se distinguen en nada de las que usan los dictadores".

Anaya hizo alusión a los dichos del fallecido expresidente cubano Fidel Castro, quien dijo: "Dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada".

Asimismo, mencionó que Hugo Chávez, expresiente de Venezuela fallecido, declaró: "O tú estás con la Revolución o tú estás en contra de la Revolución".

Anaya también se refirió al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha señalado: "O se está con la Transformación o se está en contra de la Transformación del país".

"Pero no es solo que usen las mismas palabras. Es la actitud que asume el gobierno de México respecto a otros países. López Obrador nunca ha entendido al mundo, y la crisis de Cuba lo demuestra otra vez", aseveró Anaya.

Mencionó que culpar únicamente al bloqueo de la gravísima situación que hoy padece la población cubana es absurdo.

"La realidad es que las dictaduras comunistas han sido un fracaso en todos los países donde se han implantado. Y claro que es muy fácil defender una dictadura comunista desde la comodidad de vivir en un país democrático. Y se les olvida a los defensores de la dictadura comunista, que la restricción de libertades del régimen ha llegado incluso al extremo de la homofobia", mencionó Ricardo Anaya.

Asimismo, Anaya consideró que justificar los actos de una dictadura que se desentiende del sufrimiento de la gente y la persigue por razones ideológicas es un error.

Sostuvo que lo que se debe exigir es que el gobierno de Cuba atienda los legítimos reclamos de su gente.

"Que haya comida, medicinas, atención en los hospitales para los enfermos. Que se permita el uso libre del internet y de las redes sociales que hoy están bloqueadas. Lo realmente importante es que Cuba transite, por fin, después de 62 años de dictadura comunista, hacia un régimen auténticamente democrático", dijo.

En Cuba se están muriendo por falta de alimentos y medicinas. Es muy fácil defender la utopía de una dictadura comunista desde la comodidad de vivir en una democracia.

La postura de AMLO es patética. Se debe exigir que se atiendan los legítimos reclamos de libertad de la gente.