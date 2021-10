VIDEO: Senadoras del PAN cuelgan manta de Emilio Lozoya en el Senado

Martha Márquez, Kenia López Rabadán, Xóchitl Gálvez y Josefina Vázquez Mota, senadoras del PAN, colgaron una gran manta en el Patio del Federalismo del Senado para exigir que termine la impunidad de la que goza Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, luego de que el sábado pasado se difundieron unas fotos de él cenando en un restaurante de lujo en la Ciudad de México.

Las senadoras colocaron en uno de los barandales la manta en la que se observa a Emilio Lozoya cenando en el restaurante Hunan, ubicado en Lomas de Chapultepec, y con la leyenda en letras blancas y mayúsculas: "¡Basta de Impunidad!".

Kenia López Rabadán, vicecoordinadora del PAN, calificó como una afrenta para los mexicanos que un delincuente como el exdirector de Pemex se dé grandes lujos como cenar en uno de los restaurantes más caros.

Dijo que este gobierno no sólo tolera la corrupción, sino que le da impunidad a sus "corruptos preferidos".

Indicó que Emilio Lozoya es un delincuente confeso que no ha pisado la cárcel porque López Obrador lo ocupa para sus venganzas en contra de sus opositores y no para castigar la corrupción.