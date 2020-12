VIDEO: Sujeto agrede a una mujer en un estacionamiento de la CDMX; lo llaman "Lord Pateador"

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que una pareja agrede a una mujer embaraza al interior de un estacionamiento por haberle tocado el claxon.

De acuerdo con la publicación que denuncia el hecho, la usuaria refirió que la agresión ocurrió cuando se detuvo cerca de su agresor, le tocó el claxon y le preguntó si iba a salir en el estacionamiento de un centro comercial al sur de la Ciudad de México.

"Este par de delincuentes me fueron a amedrentar hasta mi coche solo por tocar el claxon y preguntarle al tipo este si iba a salir del lugar donde estaba estacionado para ver si yo me podía estacionar", puede leerse en la publicación.

Posteriormente, la joven relató que la esposa del hombre, a quien las redes sociales bautizaron como #LordPateador, trató de agredirla, no obstante, un guardia de seguridad de la tienda donde se encontraba, intervino y evitó que ocurriera. Luego, la pareja intentó darse a la fuga pero fue detenida metros más adelante.

"Si no es por el guardia de seguridad la tipa se me va a los golpes, fueron a pegarme de gritos a patear mi coche y se largaron corriendo hacia la calle, huyeron como delincuentes que son", denunció.

La joven detalló que el agresor fue detenido y se negó a pagar los daños ocasionados a su vehículo. Por ello, fue trasladado al MP, donde el hijo de la pareja, llegó y rompió un espejo de la camioneta de la mujer.

"Como era de esperarse el tipo con una actitud prepotente no quiso pagar cuando mi seguro le cobró y dijo que tenía todo el tiempo del mundo, que si quería fuéramos al MP, llegando al MP su hijo le rompió el espejo a mi coche AFUERAAAAA DEL MP y resulta que no me quieren pagar ¿Uds creen que 48 horas de arresto funcionan?", relató.

Finalmente, la denunciante consideró que el castigo impuesto por las autoridades a su agresor no fue suficiente.