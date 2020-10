VIDEO: Sujeto quiere extorsionar a empleados de un negocio en Nuevo León y termina muerto

Un presunto extorsionador fue asesinado mientras intentaba cobrar "derecho de piso" en un establecimiento de Apodaca, Nuevo León.

Un video compartido en Twitter por la periodista Azucena Uresti muestra cómo el sujeto hace una llamada desde su teléfono móvil, para amedrentar a los empleados del negocio.

"No pues no tienen nada, no me van a dar nada. Dicen que todo se lo llevó el patrón, aquí estoy adentro, pero no quieren dar nada", dice el sujeto el hombre.

Sin embargo, en un descuido, uno de los trabajadores saca un arma, camina sigilosamente y se coloca a las espaldas del extorsionador, entonces le apunta y dispara en al menos tres ocasiones.

Así que el sujeto cae al suelo y muere de manera inmediata, quedando su cuerpo inerte en el piso.

De acuerdo con información disponible, el presunto extorsionador había pedido la suma de 2 mil pesos a la semana para dejarlos trabajar sin ser molestados.

El individuo habría arribado al sitio en un automóvil con cromática de taxi del aeropuerto de Monterrey, y se identificó como miembro de un grupo criminal. Aparentemente, el sujeto habría amenazado a los empleados con asesinarlos si no le entregaban la cantidad exigida, razón por la cual, Monserrat "N", de 36 años, y quien labora en el negocio, decidió dispararle.

En ese sentido, el propietario del negocio explicó a los policías que previamente ya había recibido llamadas telefónicas en las que le exigían la cuota semanal y también lo habían amenazado con matarlo.

Por su parte, Monserrat fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para rendir su declaración, y determinar su situación legal.

El asesinato tuvo lugar en el negocio "Pollo y Carnes La Subida", ubicado sobre la calle Vito Alecio Robles, en la Colonia Moisés Sáenz, a las 20:20 horas del sábado 17 de octubre.

Hasta el momento, el supuesto extorsionador no ha sido identificado.

ADVERTENCIA: IMÁGENES VIOLENTAS