Videoescándalos únicamente ayudan a la impunidad: Luis Ernesto Derbez

Utilizar evidencia de actos de corrupción como filtraciones mediáticas y no como elementos para procesar legalmente estos ilícitos únicamente ayuda a la impunidad, pero no habrá justicia, indicó Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas Puebla.

Durante la presentación del Índice Global de Impunidad que realiza la UDLAP, el rector de la casa de estudios fue cuestionado sobre el impacto de los videos difundidos en días recientes sobre supuestos sobornos a exfuncionarios del Senado de la República.

"Si verdaderamente se utilizan, como se están utilizando, simplemente para el escándalo mediático, estamos ayudando a la impunidad, porque lo que estamos creando son las condiciones para que actos, que evidentemente son actos de corrupción, estén siendo publicitados, utilizados de manera mediática en lugar de ser procesados de manera legal.

"Van a perder su sentido legal y al perder su sentido legal lo que estamos descubriendo es que la impunidad va a estar ahí existente, sí si va a quedar gente marcada, va a quedar gente golpeada, porque ese es el propósito", dijo.

Señaló que México debe construir casos jurídicamente válidos para evitar que los actos de corrupción queden impunes.

"Deberíamos de ser un país de instituciones y de leyes, deberíamos construir casos jurídicamente válidos, presentar la evidencia y con base en esa evidencia y el procesamiento adecuado para que quienes cometan ese acto de corrupción no queden impunes", indicó.

"Al quedar impunes el mensaje que enviamos es que lo importante en México no es la aplicación de la ley y la justicia, lo importante en México es el escándalo mediático".

El estudio en el que se analizan 69 países sobre factores de sistema de justicia, de protección de derechos humanos y seguridad pública, arrojó que México se coloca en un nivel de impunidad alta.

Juan Antonio Clercq Ortega, coordinador del IGI y académico de la UDLAP explicó que el promedio de impunidad global es de 39.99 y que México tiene 49.67.

Al igual que en 2017, cuando también se estudiaron 69 países, México se coloca en el grupo de los 10 con mayores índices de impunidad.

Esto, a pesar de que en 2017 ocupó el puesto 65 y este año ocupa el 60.

"Si bien, aparentemente es una mejora, lo cierto es que hay que tomarlo con mucho cuidado porque no refleja cambios sustantivos en el caso del desarrollo de instituciones y capacidades, simplemente refleja cambios en la posición de otros países", comentó Le Clercq Ortega.

"El caso de México no es el peor de América Latina en este momento, pero dado su tamaño, su capacidad económica, el tamaño de su población y las capacidades que tendríamos que tener después de muchos años de implementar reformas al sistema de justicia, de tener una reforma muy ambiciosa en materia de derechos humanos, es inadmisible que México se ubique en una posición tan alta en América Latina y se coloque entre los 10 países con mayor impunidad del índice".

Afirmó que el sistema de justicia es el problema más delicado que se relaciona con la impunidad para el caso de México.

Los especialistas explicaron que el índice no presenta información estadística del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por lo que los datos reportados pertenecen al periodo del expresidente Enrique Peña Nieto.