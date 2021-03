VIDEOS: Muere mujer que fue sometida por policías en Tulum

Una mujer murió cuando era sometida en el piso por cuatro elementos de la Dirección municipal de Seguridad Pública de Tulum, lo cual ameritó la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana Roo (CEDHQROO), por probable uso excesivo de la fuerza.

La Fiscalía General de Quintana Roo informó que ha iniciado una carpeta de investigación relacionada con la muerte de la mujer ocurrida la tarde de ayer, para conocer lo sucedido. Elementos de la institución se encuentran ya entrevistando a los policías municipales involucrados, se indicó.

En videos difundidos en redes sociales se observa a los cuatro oficiales, al pie de una patrulla, rodeando a la víctima, esposada, sometida en el piso por uno de los policías quien se encuentra arrodillado sobre su espalda.

A la mujer se le escucha gritar y quejarse, mientras otro agente sugiere llamar a una camioneta y subirla; sin embargo, en otro video ya se ve a la víctima inmóvil, mientras que el agente que se encontraba sobre ella está de pie y la observa junto con los otros tres.

"Ya no se mueve", se escucha a decir a la gente que observaba cómo los agentes movían el cuerpo y terminan subiéndolo a otra patrulla.

La Tercera Visitaduría de la CEDHQROO abrió una queja de oficio al conocer de estos hechos.

El expediente de queja quedó radicado bajo el número VA/TUL/014/03/2021 por violaciones al derecho humano a la vida y los que resulten, con la finalidad de investigar posibles actos u omisiones por parte de personas servidoras públicas de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito de Tulum, que por su naturaleza pudieran resultar de gravedad y constituir violaciones a derechos humanos.

El ombudsperson, Marco Antonio Tóh Euán, expresó que, independientemente de que todavía se tenga que realizar la investigación correspondiente, "es lamentable y condenable cualquier privación de la vida, más cuando se trata de personas que constitucionalmente tienen la obligación de respetar, garantizar, proteger y promover los derechos humanos".

Tóh Euán aseguró que se hará una investigación diligente sobre este suceso y lanzó un "enérgico llamado" a todas las corporaciones policiacas a conducirse con estricto apego a la legalidad y los derechos humanos.

"No murió, la mataron"

Luego de la difusión de un video en el que se ve a una mujer que muere mientras es sometida por cuatro policías de Tulum, en redes sociales señalaron que "no murió, la mataron".

En su cuenta de Twitter, la productora y supervisora musical, Lynn Fainchtein, señaló que los policías mataron a la mujer durante su detención.

Una usuaria señaló que "algo que no entendemos cuando leemos una noticia cómo esta, es que los medios no son jueces y no deben emitir un veredicto y tampoco deben calificar de... Solo informar".

Otros usuarios coincidieron en que la mujer fue asesinada al ser sometida por los policías.

Conavim pide esclarecer muerte de mujer en Tulum

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) informó que se encuentra en contacto con las autoridades de Quintana Roo para esclarecer los hechos que llevaron a la muerte de una mujer cuando era sometida en el piso por cuatro elementos de la Dirección municipal de Seguridad de Tulum.

A través de su cuenta de Twitter, la dependencia calificó como lamentable el hecho y solicitó que se castigue a los responsables y se haga justicia.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, condenó "este acto de incompetencia y abuso policíaco" y exigió castigo para los responsables.

Investigan muerte de mujer sometida por policías en Tulum

Marco Antonio Tóh Euá, titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana Roo (CEDHQROO), aseguró que se hará una investigación diligente sobre este suceso y lanzó un "enérgico llamado" a todas las corporaciones policiacas a conducirse con estricto apego a la legalidad y los derechos humanos.