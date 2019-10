Viene lo peor: Yeidckol

Ciudad de México.- Si el sábado pasado en los congresos distritales de Morena hubo jaloneos, balazos y rasurados en el padrón, "viene lo peor", alertó la dirigente nacional de ese partido, Yeidckol Polevnsky.

"Me aterroriza y no me quiero hacer responsable de lo que pueda pasar" en las asambleas distritales que se realizarán hoy en siete entidades, cuatro de alta conflictividad: Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, además de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, en donde se elegirá a 560 congresistas nacionales, 10 por cada uno de los 56 distritos.

En tanto, este domingo los congresos serán en Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala, que elegirán 620 congresistas nacionales, 10 en cada uno de los 56 distritos.

La preocupación es porque el 12 de octubre hubo heridos y balazos en Jalisco y Sinaloa, estados considerados tranquilos; "imagínate lo que viene en Guerrero, Oaxaca, Coahuila, Veracruz... ¡Me aterroriza¡", insistió Polevnsky.

El proceso interno de Morena consiste en la celebración de 300 congresos distritales que elegirán, en cada uno de ellos, a 10 congresistas nacionales.

En el diseño de Morena éstos son los que elegirán, en consejos estatales simultáneos, el 10 de noviembre, a 32 líderes en las entidades del país. Y en Congreso Nacional seleccionarán a dirigentes nacionales.