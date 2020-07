Viene un rebrote en estados turísticos, dice Pondera Lab

En el país habrá un repunte de infecciones de Covid-19 en los estados con vocación turística, particularmente en Quintana Roo, Baja California Sur y Guerrero, estimó José Carlos Rodríguez, analista de la consultoría Pondera Lab. El mensaje de desconfinamiento y las ganas de salir de vacaciones en la temporada de verano está generando una concentración de personas en los centros turísticos, donde al parecer no se están tomando las medidas de distanciamiento, higiene y prevención necesarias para contener la pandemia.

"Habrá un repunte de contagios de Covid-19, sobre todo, en los estados turísticos, donde las personas están bajando la guardia por las vacaciones", opinó Rodríguez. De acuerdo con sus cálculos Guerrero todavía no ha tocado el pico de la curva de casos, donde el turismo representa más de la mitad de la economía local y el nivel de riesgo de contagio es "alto" (anaranjado), de acuerdo con el semáforo epidemiológico de la Secretaría de Salud vigente al 26 de julio.

En 2009 cuando surgió la influenza H1N1, Acapulco, Guerrero, se convirtió en un foco rojo rápidamente, al ser una ciudad grande, con hacinamiento poblacional, baja cobertura de seguridad social y morbilidades, entre otras condiciones que hacen al destino más vulnerable, explicó. Por su parte, Quintana Roo y Baja California Sur, las entidades con mayor dependencia del turismo, transitaron del nivel de riesgo "alto" (anaranjado) a la categoría "máxima" (rojo), muestra el semáforo epidemiológico de esta semana.

Para Rodríguez, la reversión es muy clara: hay que estar vigilando de cerca a los estados turísticos.

El año pasado, Quintana Roo, Baja California Sur y Guerrero concentraron a uno de cada cuatro turistas que se alojaron en los hoteles establecidos en el país, señalan cifras de la Secretaría de Turismo. Rodríguez señala que un regreso a actividades que no esté respaldado por la continuación de políticas de extremo cuidado sanitario generaría un elevado crecimiento del número de personas hospitalizadas en agosto y septiembre, saturando rápidamente el sistema de salud de los estados.

En el caso de la Ciudad de México, la segunda entidad con mayor oferta hotelera del país y sólo detrás de Quintana Roo, Pondera Lab estima que adelantar el desconfinamiento 15 días equivale a aumentar entre 3 mil 300 y 5 mil muertes. Considerando que hay tres veces más decesos relacionados a la pandemia que los que reportan las cifras oficiales, es decir, hay un subregistro de casos confirmados, la consultora prevé que el número de defunciones por Covid-19, tan sólo en la capital, puede oscilar entre 36 mil 500 y 41 mil 500 para octubre.

"El sistema hospitalario de la Ciudad seguirá sufriendo embates continuos de la pandemia hasta por lo menos inicios de septiembre. El servicio de salud verá una reducción importante de la demanda hasta finales de ese mes o inicios de octubre", proyectó Rodríguez. En su opinión, las medidas de cuidado y sana distancia se deben prolongar hasta el próximo periodo de Semana Santa, debido a que en invierno hay un repunte de las enfermedades respiratorias.

Pondera Lab prevé que la economía mexicana, medida con el Producto Interno Bruto (PIB), sufrirá un desplome de 11.4% en 2020, con un margen superior e inferior de hasta 1.5 puntos porcentuales. Esto significa que, en el mejor de los casos, la producción nacional se puede hundir cerca de 10%, y en el peor escenario caería hasta en 13%.