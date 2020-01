Vienen meses difíciles para la Guardia Nacional: Alfonso Durazo

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, advirtió que "vienen meses difíciles para todos", pero particularmente para los elementos de la Guardia Nacional desplegados en el país para reducir la incidencia delictiva.

Al encabezar la graduación de mil 914 elementos (442 mujeres y mil 472 hombres) que se incorporaron a la Guardia Nacional, el secretario de Seguridad afirmó que están ante una dura prueba.

"Estamos todos, particularmente ustedes, ante una dura prueba. No lo voy a engañar, vienen meses difíciles para todos nosotros, pero particularmente para ustedes. Vienen tiempos de lucha, sin embargo están preparados para dar la batalla", indicó.

Durazo Montaño pidió a los nuevos guardias conducirse con integridad, entrega y profesionalismo, pues "están llamados a ser época, a despertar admiración y reconocimiento social".

"Serán ustedes recordados como la generación valiente y digna que supo entregar su esfuerzo y compromiso en beneficio de sus compatriotas. Me atrevo a calificarlos, sin exagerar, como la parte más generosa y noble de la juventud mexicana de hoy", destacó.

Acompañado del comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, el titular de la SSPC afirmó que los elementos dejaron de ser cadetes para convertirse en integrantes de la institución de seguridad más importante de México: la Guardia Nacional.

"Con ello damos un paso adicional en el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad que contempla su consolidación y crecimiento hasta tener la capacidad para confrontar exitosamente a la criminalidad en el país", refirió.

Aseguró que los nuevos guardias están dotados de herramientas y capacitados para conducirse con integridad, entrega y profesionalismo en el uso de la fuerza, para imponer la ley y garantizar el respeto de los derechos humanos, así como para proteger al indefenso de aquellos que delinquen y vulneran a la sociedad mexicana.

El comandante Luis Rodríguez Bucio exhortó a los graduados a dar su mayor esfuerzo para la preservación del orden público y la paz social, salvaguardar los intereses, los bienes y recursos de la nación, así como hacer uso de su inteligencia emocional para emprender acciones que, en forma coordinada con entidades federativas y municipios, necesita la sociedad.

"Tomen conciencia que a partir de ahora se convierten en elementos activos de la Guardia Nacional, sin duda son la expresión de frescura, gallardía, talento y entrega, por lo que estamos convencidos de que con apego al respeto a los derechos humanos realizarán excelentes labores de proximidad con la ciudadanía, convirtiéndose en custodios de su vida, seguridad y libertades", indicó.

Rodríguez Bucio advirtió que "no habrá espacio para el exceso, el abuso, la corrupción, el maltrato ni deslealtad. Conductas de este tipo no tienen cabida en la Guardia Nacional. Sepan ustedes que nuestra institución tiene una extendida convicción para condenar y rechazar todas estas conductas".